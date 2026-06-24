Уряд додатково спрямував 220 млн грн на потреби Сил оборони. Це кошти, які залишилися невикористаними у видатках бюджету на фінансування НКРЕКП. Про це повідомила премʼєр-міністр Юлія Свириденко.
24 червня 2026, 9:13
Уряд спрямував 220 млн грн на оборону: хто отримає фінансування
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Куди підуть кошти
Зокрема, з цієї суми:
- 100 млн грн буде використано на підготовку кадрів Національної гвардії;
- 70 млн грн виділять Міністерству оборони на розвиток, закупівлю, модернізацію та ремонт озброєння;
- 50 млн грн передбачено на діяльність Головного управління розвідки.
«Фінансування оборони є безумовним пріоритетом. Тому кошти, зекономлені за іншими бюджетними програмами, у встановленому порядку спрямовуємо на зміцнення безпеки та обороноздатності України», — наголосила Очільниця Уряду.
Нагадаємо
«Мінфін» писав, що 22 червня пПрезидент України Володимир Зеленський підписав закон про зміни до держбюджету, які передбачають підвищення зарплат військовим.
Джерело: Мінфін
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