Уряд спрямував 220 млн грн на оборону: хто отримає фінансування

Уряд додатково спрямував 220 млн грн на потреби Сил оборони. Це кошти, які залишилися невикористаними у видатках бюджету на фінансування НКРЕКП. Про це повідомила премʼєр-міністр Юлія Свириденко.

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Куди підуть кошти

Зокрема, з цієї суми:

100 млн грн буде використано на підготовку кадрів Національної гвардії;

70 млн грн виділять Міністерству оборони на розвиток, закупівлю, модернізацію та ремонт озброєння;

50 млн грн передбачено на діяльність Головного управління розвідки.

«Фінансування оборони є безумовним пріоритетом. Тому кошти, зекономлені за іншими бюджетними програмами, у встановленому порядку спрямовуємо на зміцнення безпеки та обороноздатності України», — наголосила Очільниця Уряду.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що 22 червня пПрезидент України Володимир Зеленський підписав закон про зміни до держбюджету, які передбачають підвищення зарплат військовим.