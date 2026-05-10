В Германии хотят отменить 8‑часовой рабочий день: чем это грозит

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

10 мая 2026, 11:20 Читати українською

В Германии хотят отменить 8‑часовой рабочий день: чем это грозит

Канцлер Германии Фридрих Мерц хочет отменить 8-часовой рабочий день. Для миллионов работников в Германии вскоре может многое измениться. Федеральный министр труда Бербель Бас объявила 6 мая в Бундестаге, что уже в июне представит соответствующий законопроект, пишет Ausnews.

Канцлер Германии Фридрих Мерц хочет отменить 8-часовой рабочий день.
Фото: Фридрих Мерц

► Читайте телеграм-канал«Минфина»: главные финансовые новости

Что хотят изменить

Сейчас закон защищает сотрудников четкими рамками: максимум 8 часов в день, в исключительных случаях — 10, но при условии, что в среднем за полгода получается не более 8 часов в день. Также есть недельный лимит — 48 часов. Эти правила хотят отменить.

В коалиционном договоре между ХДС/ХСС и СДПГ сказано, что в будущем останется только недельная максимальная продолжительность работы.

Причина изменения

Поводом для реформы стали европейская директива о рабочем времени и решение Европейского суда 2019 года. Согласно им, все страны ЕС должны обязать работодателей систематически учитывать отработанное время. Бас подчеркнула: наряду с гибкостью она хочет ввести и электронный учет рабочего времени, «чтобы не было эксплуатации».

Читайте также: Новые правила ЕС по зарплатам: что изменится на рынке труда

Что говорят эксперты

Эксперты по трудовому праву подсчитали: если вычесть обязательный 11-часовой отдых и 45 минут перерыва, то рабочий день может длиться 12 часов 15 минут. При шестидневной рабочей неделе (европейские правила требуют только один выходной в неделю) получается 73,5 часа в неделю в экстремальном случае.

Правда, в течение длительного периода должен соблюдаться средний лимит в 48 часов в неделю. Но отдельные недели могут стать серьезной нагрузкой для работников.

Длинная рабочая неделя повышает риск несчастных случаев

Федеральный институт охраны труда и медицины труда (BAuA) подтверждает эти опасения. В публикации от сентября 2023 года говорится: «Длинная рабочая неделя (более 40 часов) связана с высоким риском для самочувствия и здоровья сотрудников».

Последствия могут варьироваться от болей и ухудшения самочувствия до серьезных заболеваний сердца, сосудов и нарушений обмена веществ, а также психических расстройств.

Кроме того, ухудшается концентрация и работоспособность, что повышает «риск ошибочных действий, несчастных случаев на работе и по дороге на работу», — сообщает BAuA.

Напомним

Недавно «Минфин» спросил читателей, способен ли четырехдневный рабочий график повысить производительность украинцев. Результаты оказались показательными: почти половина респондентов (48%) убеждены, что сокращенная рабочая неделя поможет работать эффективнее, а еще 19% поддерживают эту идею в перспективе после войны.

Но если в Украине этот вопрос пока существует лишь на уровне предположений, то в мире сокращенный график уже неоднократно тестировали на практике. Опыт государственных учреждений, больниц и частных компаний показал: это не просто хорошая идея, а модель, которая в одних случаях дает положительный эффект, а в других выявляет новые риски.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 8 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами