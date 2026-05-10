В Германии хотят отменить 8‑часовой рабочий день: чем это грозит

Канцлер Германии Фридрих Мерц хочет отменить 8-часовой рабочий день. Для миллионов работников в Германии вскоре может многое измениться. Федеральный министр труда Бербель Бас объявила 6 мая в Бундестаге, что уже в июне представит соответствующий законопроект, пишет Ausnews.

Что хотят изменить

Сейчас закон защищает сотрудников четкими рамками: максимум 8 часов в день, в исключительных случаях — 10, но при условии, что в среднем за полгода получается не более 8 часов в день. Также есть недельный лимит — 48 часов. Эти правила хотят отменить.

В коалиционном договоре между ХДС/ХСС и СДПГ сказано, что в будущем останется только недельная максимальная продолжительность работы.

Причина изменения

Поводом для реформы стали европейская директива о рабочем времени и решение Европейского суда 2019 года. Согласно им, все страны ЕС должны обязать работодателей систематически учитывать отработанное время. Бас подчеркнула: наряду с гибкостью она хочет ввести и электронный учет рабочего времени, «чтобы не было эксплуатации».

Что говорят эксперты

Эксперты по трудовому праву подсчитали: если вычесть обязательный 11-часовой отдых и 45 минут перерыва, то рабочий день может длиться 12 часов 15 минут. При шестидневной рабочей неделе (европейские правила требуют только один выходной в неделю) получается 73,5 часа в неделю в экстремальном случае.

Правда, в течение длительного периода должен соблюдаться средний лимит в 48 часов в неделю. Но отдельные недели могут стать серьезной нагрузкой для работников.

Длинная рабочая неделя повышает риск несчастных случаев

Федеральный институт охраны труда и медицины труда (BAuA) подтверждает эти опасения. В публикации от сентября 2023 года говорится: «Длинная рабочая неделя (более 40 часов) связана с высоким риском для самочувствия и здоровья сотрудников».

Последствия могут варьироваться от болей и ухудшения самочувствия до серьезных заболеваний сердца, сосудов и нарушений обмена веществ, а также психических расстройств.

Кроме того, ухудшается концентрация и работоспособность, что повышает «риск ошибочных действий, несчастных случаев на работе и по дороге на работу», — сообщает BAuA.

