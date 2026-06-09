Нафта дешевшає на тлі паузи в ударах між Іраном та Ізраїлем

У вівторок, 9 червня, ціни на нафту пішли донизу, нівелювавши більшу частину зростання попередньої сесії. Падіння ринку відбулося після того, як Іран та Ізраїль заявили про призупинення взаємних ударів за закликом президента США Дональда Трампа, хоча обидві сторони попередили, що можуть поновити бойові дії. Про це повідомляє Reuters.

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Ціни на нафту

Станом на 10:41 ф'ючерси на нафту марки Brent знизилися на $1,33 (1,4%) до $92,92 за барель. Водночас американська нафта West Texas Intermediate (WTI) подешевшала на $1,73 (1,9%) до $89,57 за барель.

Аналітик компанії PVM Oil Associates Тамаш Варга зазначив, що ринок уже стикався з подібним, маючи на увазі сподівання на припинення вогню, яке могло б покласти край тримісячній війні на Близькому Сході.

Проте за відсутності інших драйверів на ринку ціни знизилися саме на тлі заяв Ірану та Ізраїлю про паузу в атаках. Нагадаємо, що нові ізраїльські удари по Ірану та атаки в Лівані на вихідних підштовхнули ціни на нафту на 5% у понеділок.

«Водночас світові запаси нафти продовжують вичерпуватися. Щойно з'являться нові щотижневі чи щомісячні дані, усвідомлення критично низького рівня запасів сировини у світі може посилити боротьбу за доступні барелі, що знову підштовхне Brent вище $100», — додав Варга.

Читайте також: Пальне на АЗС може суттєво подорожчати: коли чекати стрибка цін

Тегеран і надалі блокує більшу частину судноплавства через Ормузьку протоку, через яку до війни транспортували п’яту частину світового обсягу нафти та скрапленого природного газу (СПГ). Вашингтон у відповідь запровадив власну блокаду іранських портів.

Ще одним чинником, стримуючим зростання цін, стало падіння імпорту нафти до Китаю: минулого місяця він скоротився на 29%, досягнувши найнижчого рівня за останні вісім років.

У квітні імпорт упав до 9,3 млн барелів на добу, оскільки нафтопереробні заводи найбільшого у світі імпортера нафти намагалися компенсувати ще стрімкіше падіння порівняно із середнім показником у 11 млн барелів на добу, який фіксувався до початку війни США та Ізраїлю проти Ірану.