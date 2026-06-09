Zcash відновився після масштабного падіння, токен Humanity Protocol обвалився на 90%: що нового

Токен Humanity Protocol обвалився на 90% через витік приватних ключів

Токен H проєкту децентралізованої цифрової ідентифікації Humanity Protocol пережив катастрофічне падіння, втративши близько 90% своєї вартості всього за одну добу. Ще 8 червня 2026 року актив торгувався на рівні $0,74, а вже наступного дня його курс обвалився до позначки близько $0,05.

Причиною колапсу став серйозний інцидент із безпекою. Команда проєкту підтвердила, що зловмисники отримали доступ до приватних ключів одного з членів Humanity Foundation. Засновник стартапу Теренс Квок звернувся до спільноти з проханням тимчасово припинити будь-які операції з мостом проєкту та пулами ліквідності, поки триває внутрішній аудит систем.

«Ми зафіксували інцидент безпеки, який пов’язаний із компрометацією приватних ключів, що належали одному з членів Humanity Foundation. Задля безпеки просимо користувачів наразі утриматися від взаємодії з мостом чи будь-якими пулами ліквідності», — повідомив Теренс Квок.

У своїй заяві представники Humanity зазначили, що вже залучили експертів із кібербезпеки та партнерські криптобіржі, аби оцінити точні масштаби збитків і захистити решту інфраструктури.

За даними аналітичної платформи Lookonchain, зловмисник скористався доступом і несанкціоновано згенерував (заминтив) додаткові 100 млн токенів H у мережі BNB Smart Chain.

Активно розпродаючи ці монети через децентралізовані біржі (DEX), хакер уже встиг вивести колосальні суми:

18 510 ETH (орієнтовно $30,8 млн);

1 548 BNB (приблизно $924 000).

Крім того, на гаманцях, які контролює зловмисник, досі зберігається близько 111 млн токенів H. Попри падіння курсу, їхня поточна ринкова вартість усе ще становить близько $14 млн. Втім, аналітики Lookonchain попереджають, що ончейн-ліквідність токена H наразі майже повністю вичерпана, тобто продати актив на ринку практично неможливо.

Zcash успішно усунув критичну вразлівість: курс ZEC пішов угору після масштабного падіння

Котирування криптовалюти Zcash (ZEC) демонструють відновлення після нещодавнього глибокого піке. Позитивна динаміка повернулася на тлі заяви засновника Zcash Open Development Lab Джоша Свіхарта, який оголосив про успішне ліквідування небезпечної вразливості в анонімному (екранованому) пулі Orchard.

За словами Свіхарта, процес усунення багу відбувався у два етапи задля максимальної безпеки екосистеми:

Тимчасовий софтфорк: Спочатку розробники провели софтфорк, яким тимчасово заблокували можливість здійснення транзакцій у пулі Orchard. Це допомогло нівелювати ризики атаки з боку зловмисників ще до того, як технічні подробиці вразливості стали відомі широкому загалу.

Оновлення NU6.2: Другим і фінальним кроком став хардфорк під назвою NU6.2, який успішно активували 3 червня. Після цього масштабного апдейту повноцінну роботу пулу Orchard було відновлено у повному обсязі.

Нагадаємо, анонімна криптовалюта Zcash (ZEC) зазнала стрімкого падіння, втративши понад половину своєї вартості за добу. У п'ятницю вранці, 5 червня, ціна активу у моменті опустилася до $272, хоча ще 4 червня була на рівні $602.

На момент написання новини актив торгується на рівні $465.

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Інвестиційний бум: Strategy інвестувала ще $101 млн у біткоїн, а BitMine закупилася Ethereum

Перший тиждень червня 2026 року відзначився великими корпоративними закупівлями на крипторинку. Флагмани індустрії — компанії Strategy та BitMine — скористалися поточною ринковою динамікою для суттєвого розширення своїх цифрових портфелів.

Strategy збільшила свій Bitcoin-портфель майже до 850 тисяч монет

Компанія Strategy продовжує реалізовувати свою агресивну стратегію накопичення першої криптовалюти. Протягом першого тижня червня вона придбала 1 550 BTC, витративши на це $101,3 млн. Повідомляється, що середня вартість закупівлі становила $65 332 за один біткоїн.

Джерелом фінансування цієї угоди став продаж власних акцій компанії (MSTR) через спеціальну ATM-програму. За цей період Strategy реалізувала понад 1,4 млн цінних паперів, залучивши $181 млн чистого виторгу.

Загальний баланс Strategy станом на 7 червня 2026 року:

Загальний обсяг крипторезерву: 845 256 BTC;

Сумарні інвестиції за весь час: $63,97 млрд;

Середня ціна купівлі 1 BTC: $75 680.

Окремо компанія продовжує утримувати сформований ще у грудні 2025 року доларовий резерв у розмірі $1 млрд. Ці кошти призначені суто для покриття зобов'язань за боргом та виплати дивідендів власникам привілейованих акцій.

Паралельно інший великий гравець — компанія BitMine — сфокусувався на накопиченні другої за капіталізацією криптовалюти. СЕО компанії Том Лі оголосив, що за минулий тиждень вони викупили 126 971 ETH.

«Ми збільшили обсяги покупок, оскільки вважаємо, що поточне зниження ціни Ethereum не відображає зміцнення його фундаментальних показників. Це не дивно, враховуючи, що ми перебуваємо на ранніх етапах криптовалютної весни. Очікується, що BitMine досягне „алхімії 5%“ десь у 2026 році», — прокоментував Том Лі.

Станом на 7 червня 2026 року в активі BitMine перебуває понад 4,71 млн ETH, які компанія успішно розмістила у стейкінгу. При поточній ринковій вартості Ethereum у районі $1630 за монету, цей портфель оцінюється приблизно у $7,7 млрд.

Завдяки цим закупівлям BitMine офіційно утримує статус найбільшого корпоративного власника Ethereum у світі. У загальному заліку публічних компаній за обсягом цифрових активів на балансі BitMine посідає почесне друге місце, поступаючись лише абсолютного лідеру — компанії Strategy.

MetaMask випустив криптогаманець для штучного інтелекту: ШІ-агенти торгуватимуть автономно, але під наглядом

Популярний криптогаманець MetaMask оголосив про запуск нового сервісу Agent Wallet у режимі раннього доступу. Це спеціалізований некастодіальний гаманець, розроблений спеціально для ШІ-агентів, що дозволить штучному інтелекту самостійно оперувати цифровими активами.

Новий інструмент забезпечує ШІ-агентам можливість автономно здійснювати торгові операції в екосистемі Ethereum та інших EVM-сумісних блокчейнах. Зокрема, штучний інтелект зможе самостійно проводити токеносвопи, торгувати безстроковими ф’ючерсами, купувати контракти на події та керувати позиціями постачальників ліквідності (LP).

Розробники наголошують, що надання повної свободи діям ШІ без обмежень є небезпечним, адже алгоритм може занадто буквально зрозуміти команду або взаємодіяти зі шкідливим смартконтрактом. Тому в основі MetaMask Agent Wallet лежить чіткий поділ повноважень: агент діє самостійно, але виключно у межах правил, які йому задав власник.

Користувачі зможуть самостійно налаштовувати для ШІ:

Ліміти на фінансові витрати;

Допустимий профіль ризику;

Перелік конкретних протоколів, з якими агенту дозволено працювати.

Захист активів інтегровано безпосередньо у систему безпеки MetaMask, включаючи технологію сканування загрози Transaction Shield від Blockaid. Якщо ШІ-агент спробує вийти за встановлені рамки або підписати сумнівну транзакцію, система миттєво заблокує дію та затребує підтвердження від людини через двофакторну автентифікацію.

Для гнучкості налаштувань у гаманці передбачили два режими роботи:

Guard — режим підвищеного контролю та суворих обмежень.

Beast — режим, що надає штучному інтелекту більше свободи для прийняття рішень у неоднозначних чи спірних ринкових ситуаціях.

Криптогаманець сумісний із більшістю сучасних середовищ для розробки та роботи з ШІ-агентами, серед яких: OpenClaw, OpenAI Codex, Claude Code, Nous Research Hermes Agent, Cursor тощо. Безпека закритих ключів базується на технології довіреного середовища виконання (TEE), проте користувачі зберігають стовідсотковий контроль над ними.

«Ера ШІ-агентів тільки починається, але розв'язувати питання інфраструктури потрібно вже зараз. Агенти вже оперують реальними грошима, і більшість проєктів роблять це неправильно, надаючи їм прямий доступ до приватних ключів», — зазначив старший директор із продуктів MetaMask Чжень Юй Тонг у коментарі для Decrypt.

На початковому етапі тестування доступ до сервісу отримають лише 200 відібраних розробників та трейдерів. Повноцінний публічний реліз MetaMask Agent Wallet заплановано на літо 2026 року.