Bank of America: на ринку є червоні прапорці, що нагадують бульбашку доткомів

Аналітики Bank of America закликають інвесторів до перегляду портфелів. За словами стратега BofA Савіти Субраманіан, на фондовому ринку США з’явилося забагато тривожних сигналів, які історично передують «ведмежому» ринку. Про це повідомляє видання CNBC .

Згідно зі звітом банку, із 10 ключових «ведмежих» індикаторів у травні активувалися вже сім. Це середній показник, який фіксувався перед початком попередніх ринкових криз, починаючи з 1990 року.

Технічні сигнали перегріву

Головними причинами для занепокоєння аналітики називають надмірну концентрацію та розрив у оцінках технологічних компаній:

Розрив у техсекторі: Різниця між найкращими та найгіршими акціями технологічного сектору (за медіанною дохідністю) досягла «колосальних» 120 процентних пунктів. Це найвищий рівень з лютого 2000 року — піку бульбашки доткомів, коли показник сягав 130 пунктів. Концентрація прибутків: S&P 500 завершив травень на рекордному максимумі, проте більшість акцій індексу не змогли оновити свої власні історичні піки. Вся динаміка тримається на мізерній кількості «зіркових» паперів. Очікування зростання: Прогнози прибутковості індексу загалом значно перевищують середні п'ятирічні значення, що створює завищені очікування, які ринку буде важко виправдати. ► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Чому ринок став вразливим?

Останнім каталізатором став звіт Broadcom. Компанія зберегла прогнози доходів від ШІ на колишньому рівні замість очікуваного підвищення, що спровокувало масштабний розпродаж у чіп-секторі наприкінці минулого тижня. Хоча деякі аналітики (наприклад, з Citigroup) вважають цей відкат «здоровим» і зберігають позитивні рейтинги для AVGO, TXN та AMAT, у BofA налаштовані більш скептично.

«Ми бачимо можливості для точкових інвестицій в окремі акції S&P 500, але не в індекс загалом», — зазначає Савіта Субраманіан. Прогноз банку щодо цілі S&P 500 на кінець року — 7100 пунктів, що передбачає потенційне падіння на 6% від поточних значень.

Поєднання рекордної концентрації капіталу в маленькому колі акцій робить ринок вкрай чутливим до будь-яких поганих новин. Для інвесторів це червоний прапорець, що стратегія інвестування в широкі індекси буде надто ризикованою у найближчі місяці.

Банк радить фокусуватися на ретельному виборі окремих компаній, замість того, щоб довіряти капіталізованим індексам, які зараз відображають лише успіх технологічних гігантів.

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