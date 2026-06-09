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9 червня 2026, 11:33

Суд США скасував збір у $100 000 за візу H-1B: деталі рішення

Федеральний суд США визнав незаконним запроваджений адміністрацією Дональдом Трампом збір у розмірі 100 000 доларів за подання кожної петиції на візу H-1B. Цей крок став відповіддю масові позови від технологічних гігантів та асоціацій бізнесу, які назвали таку політику «прихованим бар'єром для входу» на американський ринок праці. Подробиці справи повідомляє Reuters.

Федеральний суд США визнав незаконним запроваджений адміністрацією Дональдом Трампом збір у розмірі 100 000 доларів за подання кожної петиції на візу H-1B.

Суддя постановив, що фінансовий тягар такого масштабу виходить за межі адміністративних повноважень Білого дому. Суд аргументував це наступним чином:

  • Необґрунтованість: Адміністрація не змогла надати економічних розрахунків, які б виправдовували встановлення суми збору саме на рівні $100 000.

  • Порушення законодавства: Стягнення таких коштів суперечить Закону про імміграцію, який передбачає справедливий та доступний процес для залучення висококваліфікованих фахівців.

  • Перевищення повноважень: Суд зазначив, що встановлення податків чи регуляторних зборів такої величини належить до виключної компетенції Конгресу, а не виконавчої влади.

Наслідки для ринку праці

До скасування цього збору компанії опинилися у критичній ситуації. Через те, що вартість однієї візи перевищувала річні витрати на юридичний супровід, технологічний сектор, включаючи стартапи та великі корпорації, був змушений припинити подачу нових заявок. Це змусило багато компаній переводити дослідницькі підрозділи в Канаду та країни Європи, щоб уникнути надмірних виплат.

Тепер рішення суду повертає процес до попередньої процедури, де збори за візи H-1B базуються на стандартних адміністративних розцінках у кілька тисяч доларів.

Адміністрація Білого Дому має обмежений час на подання апеляції, проте правові експерти вважають шанси на успіх оскарження низькими через відсутність достатньої законодавчої бази для встановлення такого збору. Поки що роботодавцям рекомендовано негайно подавати петиції, користуючись вікном можливостей, поки діє судова заборона.

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Джерело: Мінфін
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