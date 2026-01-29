Multi від Мінфін
29 січня 2026, 9:00

Українська соцмережа Sl8 дивує весь світ

Перед нами ще один приклад того, як українські команди здатні конкурувати на одному з найжорсткіших ринків світу — американському і наскільки винахідливими вони можуть бути.

Sl8 — соціальна мережа нового покоління, розроблена командою українських фахівців. Проєкт створює компанія Cassator Corp., зареєстрована у США, однак весь ключовий склад команди — українці.

Компанію засновано у листопаді 2019 року. CEO та співзасновником є Дмитро Іванов — підприємець з багаторічним досвідом у сфері IT та запуску технологічних проєктів.

Протягом шести років команда послідовно розвивала головний продукт — соцмережу Sl8, яка суттєво відрізняється від класичних платформ:

  • відсутність реклами як моделі монетизації;

  • контроль даних користувачами — інформація не продається третім сторонам;

  • криптолайки у вигляді реальних цифрових активів (токен SSLX вже торгується на кількох біржах, зокрема WhiteBit);

  • токенізація особистостей та нові формати взаємодії між авторами й аудиторією.

Такий підхід виявився затребуваним: лише за останній рік кількість користувачів зросла більш ніж у 10 разів і перевищила 550 тисяч.

Вихід на американський інвестиційний ринок

У 2025 році компанія пройшла аудит у сертифікованого CPA-фахівця в США та подала Form C до SEC (Комісії з цінних паперів і бірж США). Це відкрило можливість запуску офіційної краудфандингової кампанії на американському ринку та стало підготовчим етапом до майбутнього виходу на публічний ринок.

Динаміка оцінки компанії:

  • 2019 — $1 млн

  • 2021 — $5 млн

  • 2025 — $35 млн

Фактично за шість років оцінка зросла більш ніж у 35 разів.

Що далі? Як масштабуватись і конкурувати за користувача.

Ми звʼязались з СЕО і співзасновником Cassator Corp. Дмитром Івановим і він пролив світло на майбутні кроки компанії. За його словами, компанія готується до нового етапу масштабування екосистеми Sl8.

Серед ключових напрямів розвитку:

  • запуск власного Launchpad — платформи для запуску токенів відомих особистостей

  • розвиток майнінг-додатку Gold Eagle

  • розширення функціоналу самої соцмережі

За словами Дмитра, ера безіменних токенів поступово завершується. Людям завжди цікаві люди. Тому одна з майбутніх концепцій проєкту — токенізація особистостей. Інфлюєнсери будуть запускати власні токени на платформі, а власники токенів отримають не просто актив, а реальну цінність: доступ до закритих чатів, ексклюзивного контенту, онлайн та офлайн зустрічей, івентів, спеціальних можливосте і т.д.

Реалізація цієї моделі потребує як участі публічних осіб, готових запускати власні токени, так і сформованого попиту з боку користувачів, зацікавлених у їх придбанні.

Цей етап уже перейшов із концепції в практичну площину: компанія підписала листи про наміри (LoI) з понад 50 відомими особистостями з різних країн світу, сумарна аудиторія яких перевищує 400 млн користувачів.

Цей факт свідчить про те, що стратегія компанії є не теоретичною концепцією, а структурованим і поетапно реалізованим планом розвитку, який уже має практичне підтвердження на рівні партнерств.

Фінальний етап краудфандингу

Наразі Cassator Corp. завершує свою пілотну краудфандингову кампанію на платформі Wefunder. Вона триватиме до 2 лютого 2026 року — це фінальна можливість інвестувати в компанію за оцінкою $35 млн. Наступний раунд планується вже з вищою оцінкою на іншій американській платформі — StartEngine.

Паралельно компанія готується до одного з двох сценаріїв виходу на публічні ринки: IPO або Direct Listing (прямий лістинг).

Важливо, що участь у краудфандингу доступна з мінімальним порогом входу — від $100, що робить інвестиції в американський стартап з українським корінням доступними для широкого кола користувачів.

Sl8 — це приклад того, як українська команда створює глобальний технологічний продукт, який поєднує соціальну мережу, фінансові інструменти та Web3-економіку.

Краудфандингова кампанія на Wefunder:
👉 wefunder.com/cassator

Підтримка та консультації для інвесторів:
👉 t.me/sl8_wefunderbot

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
+15
R S
R S
29 січня 2026, 10:15
#
Первый раз слышу про эту соцсеть и её CEO Дмитрия Иванова (фамилия-то совсем не украинская)).
+
0
torn
torn
29 січня 2026, 14:39
#
Удивляет всех тем, что в Украине про нее никто не знает.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 7 незареєстрованих відвідувачів.
