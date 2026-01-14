Multi від Мінфін
14 січня 2026, 12:26

Криптошахраї викрали рекордні $17 млрд у 2025 році

За оцінкою аналітичної компанії Chainalysis, у 2025 році криптовалютні шахраї викрали близько $17 млрд. Це рекордний показник за весь час спостережень, що відображає різке зростання масштабів і технологічної складності злочинних схем. Про це пише Incrypted.

За оцінкою аналітичної компанії Chainalysis, у 2025 році криптовалютні шахраї викрали близько $17 млрд.

У звіті йдеться, що найбільший внесок у зростання збитків зробило шахрайство з підміною особи. Приплив коштів у такі схеми збільшився на 1400% у річному вираженні, а середній розмір одного шахрайського платежу зріс з $782 до $2764.

Chainalysis відзначає, що шахрайські операції стають все більш індустріалізованими. Злочинні мережі використовують фішинг як послугу, дипфейки, інструменти на базі штучного інтелекту і професійні канали відмивання коштів, знижуючи бар'єри для масштабних атак.

Окрема увага в звіті приділена використанню технологій на базі штучного інтелекту.

Схеми, пов’язані з ШІ-інструментами, в середньому приносили $3,2 млн на одну операцію проти $719 000 у традиційних видів шахрайства. Це робить їх в 4,5 рази більш прибутковими, відзначили експерти.

Такі варіанти шахрайства також характеризуються більш високим щоденним виторгом і кратно більшою кількістю транзакцій, йдеться в звіті.

Крім того, аналітики виявили стійкі зв’язки криптозлочинності на теренах Східної та Південно-Східної Азії. Зокрема, йдеться про схеми, пов’язані з Камбоджею та М’янмою, де, за даними дослідження, жертви торгівлі людьми примушуються до участі в шахрайських операціях.

Незважаючи на зростання злочинної активності, в 2025 році посилилися і заходи протидії.

За даними Chainalysis, правоохоронні органи вилучили не менше $14 млрд, включаючи великі конфіскації у Великобританії і справи проти транснаціональних злочинних груп.

У компанії очікують, що підсумкова сума вкрадених коштів за 2025 рік може перевищити $17 млрд у міру виявлення нових незаконних адрес. Аналітики попереджають, що в 2026 році шахрайські схеми продовжать еволюцію, все частіше поєднуючи ШІ, соціальну інженерію і складну фінансову інфраструктуру.

Джерело: Мінфін
