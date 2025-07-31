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31 липня 2025, 15:47

15% мито та $350 мільярдів інвестицій у США: Трамп оголосив про угоду з Південною Кореєю

Президент Дональд Трамп заявив, що США запровадять 15% мито на імпорт з Південної Кореї в рамках торговельної угоди. Про це повідомляє ВВС.

Президент Дональд Трамп заявив, що США запровадять 15% мито на імпорт з Південної Кореї в рамках торговельної угоди.
Фото: AI

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Це оголошення прозвучало лише за день до дедлайну 1 серпня, коли країни мали досягти домовленостей зі США, аби уникнути вищих митних ставок. Південній Кореї загрожувало 25% мито, якби угода не була укладена.

Тиск на Сеул зростав після того, як минулого тижня Японія, ключовий конкурент в автомобільній та виробничій галузях, вже забезпечила собі 15% ставку мита з США.

Ця угода, яка також передбачає інвестиції Сеулу в США на суму $350 млрд, була названа успіхом у Південній Кореї, особливо враховуючи рекордний торговий профіцит з США, що становив щонайменше $56 млрд минулого року.

Деталі угоди

15% мито стосуватиметься як автомобілів, так і напівпровідників — двох основних експортних позицій Південної Кореї до США. Однак сталь та алюміній, які також приносять значні доходи Південній Кореї, будуть оподатковуватися за ставкою 50%, що відповідає глобальній ставці, встановленій Трампом.

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Незважаючи на це, лідер Південної Кореї Лі Чже Мьон похвалив угоду, заявивши, що вона поставить його країну в рівне або краще становище порівняно з іншими країнами.

Одним із ключових здобутків для Південної Кореї стало те, що їй не довелося переступати через свої «червоні лінії», зокрема, не відкривати ринки рису та яловичини для подальшого імпорту з США.

Це важливо, адже Сеул суворо контролює обсяги та типи імпортованих американських продуктів, щоб захистити власне сільське господарство. Місцеві фермери готувалися до протестів, якби ці правила послабили.

Інвестиції в США

З $350 млрд, які Південна Корея зобов'язалася інвестувати в США, $150 млрд буде направлено на допомогу США у будівництві кораблів, включаючи військові.

Це було центральним елементом стратегії Південної Кореї, оскільки країна має процвітаючу суднобудівну галузь, будуючи більше суден, ніж будь-яка інша країна світу, крім Китаю, тоді як суднобудування США та її військово-морський флот перебувають у занепаді.

Допомагаючи США в цій сфері, Південна Корея вирішує питання безпеки США, одночасно зміцнюючи власну промисловість.

Значна частина інших інвестицій, схоже, надійде у вигляді коштів, які Південна Корея вже обіцяла США під час попередньої адміністрації Байдена, але які ще не були надані. Ці гроші призначені для допомоги США у виробництві автомобілів, напівпровідників та акумуляторів для електромобілів.

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Альянс та майбутні переговори

Ця угода не зачіпає військовий альянс Південної Кореї зі США та багатомільярдну допомогу Вашингтона на захист Півдня від Північної Кореї.

Раніше Трамп погрожував вивести війська США з Південної Кореї, якщо та не збільшить свої виплати за ці домовленості. Ця загроза постійно висить над Сеулом, і переговорники розглядали можливість врегулювати це питання одночасно з тарифами.

Проте ці переговори відбудуться пізніше. Президент Лі відвідає Вашингтон за два тижні для саміту з президентом Трампом. Це може означати, що Сеулу, ймовірно, доведеться запропонувати ще одну чималу суму грошей.

Нагадаємо

Відтоді як Трамп повернувся на посаду президента в січні 2025 року, він запровадив низку нових імпортних мит на товари з інших країн і пригрозив запровадженням ще більше. За його словами, такі тарифи мають стимулювати розвиток американського виробництва та захистити робочі місця.

Водночас непередбачуваність його торгової політики спричиняє хаос у світовій економіці. Критики застерігають — мита роблять товари дорожчими для самих американців.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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