Трамп відклав 50% мита на бразильський експорт, виключивши зі списку низку товарів

Президент США Дональд Трамп відклав запровадження 50% мит на бразильський експорт на сім днів, водночас звільнивши від обтяжливого збору багато видів продукції. Це рішення спричинило зростання курсу бразильської валюти та акцій деяких великих експортерів, повідомляє Bloomberg.

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Зазначається, що підписаний 30 липня указ запроваджує мита у відповідь на дії Бразилії, що загрожують нацбезпеці США.

У документі також вказано, що колишній президент Жаїр Болсонару, який перебуває під судом за ймовірну участь у спробі державного перевороту проти президента Луїса Інасіу Лули да Сілви, став жертвою політично вмотивованого переслідування.

Винятки для ключових галузей

Рішення Трампа супроводжується довгим списком винятків, серед яких апельсиновий сік та цивільні літаки й запчастини компанії Embraer. Бразильський авіавиробник намагався пояснити, як мита вплинуть на його діяльність у США, де працює понад 2 000 його співробітників.

Деякі з провідних експортних товарів Бразилії, що були звільнені від мит:

Апельсиновий сік

Залізна руда

Чавун

Деревна целюлоза

Вугілля, буре вугілля

Нафтопродукти

Природний газ

Добрива

Літаки, запчастини для літаків

Гелікоптери

Машини та обладнання

Кондиціонери

Реакція ринку

Бразильський реал, який спочатку втрачав майже 1%, згодом зріс на 0,6% до долара, випереджаючи більшість інших валют країн, що розвиваються.

Акції бразильських експортерів також зросли, оскільки ринок оцінив послаблення тарифів. Акції Embraer зросли на 11,5% у Сан-Паулу. Компанії Weg SA та Suzano SA зросли більш ніж на 1,7% кожна.

«Ринок вже дисконтував 50% тариф, тому винятки стали сюрпризом, який насправді розмиває вплив мит», — зазначив Марко Ов'єдо, старший стратег XP Investimentos.

Однак, список винятків не поширився на інші значні бразильські товари, що вказує на поточні ризики для аграрного гіганта.

«Продовольство залишається серйозною проблемою, оскільки кава, м'ясо, манго та всі фрукти підпадатимуть під тарифи», — сказав Велбер Баррал, колишній секретар зовнішньої торгівлі Бразилії.

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Нагадаємо

Трамп спочатку погрожував запровадити 50% мита на всі бразильські товари з 1 серпня, якщо Верховний суд Бразилії негайно не припинить судовий процес проти Болсонару, який він назвав «полюванням на відьом».