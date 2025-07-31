Президент США Дональд Трамп оголосив про введення мита у 50% на імпорт напівфабрикатів та виробів із міді, мотивувавши це бажанням стимулювати виробництво таких товарів усередині країни.
Трамп ввів мита 50% на імпорт виробів з міді
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Що відомо
«За винятком ряду випадків, описаних у цій прокламації, будь-який імпорт напівфабрикатів, виробів з міді (…) обкладатиметься митом у 50%», — наголошується в підписаній Трампом прокламації, опублікованій у середу Білим домом.
Президент США пояснив, що вжиті заходи, на його думку, зміцнять національну безпеку країни.
«Міністр торгівлі дійшов висновку, що залежність США від іноземних постачальників міді — це вразливість у тому, що стосується нацбезпеки. Цим можуть скористатися інші країни, щоб порушити стійкість американської промисловості. Крім того, така ситуація показує вразливість США у разі перебоїв у роботі ланцюжків поставок, економічної нестабільності (…).
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Згідно з ним, Трамп пішов на введення мит, оскільки згоден з такою оцінкою.
Нагадаємо
- Президент США Дональд Трамп запровадив 25% мита на весь імпорт сталі та алюмінію без жодних винятків чи вилучень. Рішення набуде чинності у березні.
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