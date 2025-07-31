Трамп ввів мита 50% на імпорт виробів з міді

Президент США Дональд Трамп оголосив про введення мита у 50% на імпорт напівфабрикатів та виробів із міді, мотивувавши це бажанням стимулювати виробництво таких товарів усередині країни.

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Що відомо

«За винятком ряду випадків, описаних у цій прокламації, будь-який імпорт напівфабрикатів, виробів з міді (…) обкладатиметься митом у 50%», — наголошується в підписаній Трампом прокламації, опублікованій у середу Білим домом.

Президент США пояснив, що вжиті заходи, на його думку, зміцнять національну безпеку країни.

«Міністр торгівлі дійшов висновку, що залежність США від іноземних постачальників міді — це вразливість у тому, що стосується нацбезпеки. Цим можуть скористатися інші країни, щоб порушити стійкість американської промисловості. Крім того, така ситуація показує вразливість США у разі перебоїв у роботі ланцюжків поставок, економічної нестабільності (…).

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Згідно з ним, Трамп пішов на введення мит, оскільки згоден з такою оцінкою.

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