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30 липня 2025, 12:53

Зростання цін на нафту призупиняється після ультиматуму Трампа росії через війну в Україні

Ціни на нафту стабілізувалися під час азійських торгів у середу, 30 липня, після різкого зростання більш ніж на 3% на попередній сесії. Інвестори очікують подальших кроків після ультиматуму президента США Дональда Трампа росії щодо термінового припинення війни в Україні. Про це повідомляє Reuters.

Ціни на нафту стабілізувалися під час азійських торгів у середу, 30 липня, після різкого зростання більш ніж на 3% на попередній сесії.
Фото: freepik.com

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Ціни на нафту

Ф'ючерси на нафту марки Brent з найактивнішим контрактом зросли на 1 цент (0,01%) до $71,69 за барель станом на 09:33 за київським часом.

Водночас ціни на американську нафту West Texas Intermediate (WTI) знизилися на 2 центи (0,03%) до $69,19 за барель. Контракт на вересень Brent, термін дії якого закінчується в середу, подорожчав на 5 центів до $72,56 за барель. Обидва контракти у вівторок досягли найвищих показників з 20 червня.

Ультиматум Трампа

У вівторок Дональд Трамп заявив, що почне запроваджувати жорсткі заходи щодо росії, включаючи вторинні тарифи в розмірі 100% для торговельних партнерів, якщо Москва не досягне прогресу в припиненні війни протягом 10−12 днів. Цей термін є значно коротшим, ніж попередній, встановлений у 50 днів.

Читайте також: Трамп дав росії 10 днів для врегулювання війни проти України

Ціни на нафту включають надбавку в $4−5 за барель через ризики перебоїв у постачанні, спричинені ескалацією з боку росії, і ця премія збережеться, якщо путін не піде на поступки — вважає Вандана Харі, засновниця компанії Vanda Insights, що спеціалізується на аналізі нафтового ринку.

Міністр фінансів США Скотт Бессент підтвердив, що Сполучені Штати попередили Китай, найбільшого покупця російської нафти, про можливі «величезні тарифи» у разі продовження закупівель.

За оцінками аналітиків JP Morgan, хоча Китай навряд чи дотримуватиметься санкцій США, Індія дала зрозуміти, що може це зробити, що ставить під загрозу 2,3 млн барелів на добу російського нафтового експорту.

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Торговельна угода з ЄС

Водночас Сполучені Штати та Європейський Союз уникнули торгової війни, уклавши угоду про 15% тарифи США на європейський імпорт. Це послабило занепокоєння щодо впливу торгової напруженості на економічне зростання, підтримавши ціни на нафту.

На ринок також впливають переговори щодо повернення частини нафтових поставок з Венесуели. Іноземні партнери державної нафтової компанії PDVSA все ще чекають дозволу США на роботу в країні, яка перебуває під санкціями, що може зменшити тиск на зростання цін.

«Нафтовий ринок стежить за торговельними угодами та переговорами США, а також за ФРС, але це незначні фактори впливу на настрої», — додала Харі.

Очікується, що Федеральна резервна система США збереже процентні ставки без змін на своєму засіданні в середу, попри заперечення президента Дональда Трампа.

Міжнародний валютний фонд у вівторок дещо підвищив прогнози глобального зростання економіки на 2025 та 2026 роки, але попередив, що світова економіка стикається з серйозними ризиками, такими як зростання тарифів, геополітична напруженість та збільшення фіскальних дефіцитів (державні витрати перевищують доходи).

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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