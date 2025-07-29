Країни Перської затоки готові збільшити видобуток нафти на тлі нових санкцій США проти росії

Три ключові країни Перської затоки — Саудівська Аравія, Об'єднані Арабські Емірати та Кувейт — мають значні резервні потужності для швидкого нарощування видобутку нафти. Це може стати вирішальним фактором у разі запровадження США нових санкцій проти росії, які загрожують порушити світові постачання «чорного золота». Про це повідомляє Reuters.

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Нові санкції, які розглядаються Вашингтоном у разі недосягнення росією мирної угоди щодо України у визначений президентом США Дональдом Трампом термін, передбачають 100% тарифи для покупців російської нафти. Основними споживачами російської сировини наразі є Індія та Китай.

Наслідки для ринку

У червні росія експортувала 4,68 млн барелів нафти на добу (близько 4,5% світового попиту) та 2,5 млн барелів нафтопродуктів. Оцінити масштаби впливу потенційних санкцій на світовий ринок нафти складно, враховуючи поточну динаміку попиту та пропозиції.

Міжнародне енергетичне агентство (IEA) прогнозує, що до кінця 2025 року світовий попит на нафту зросте лише на 700 000 барелів на добу, тоді як пропозиція різко збільшиться на 2,1 млн барелів на добу, досягнувши 105,1 млн барелів на добу цього року.

Зростання пропозиції останнім часом значною мірою забезпечувала група ОПЕК+ на чолі з Саудівською Аравією. Попри загальне зниження резервних потужностей групи, Саудівська Аравія має 2,3 млн барелів на добу, які можуть бути запущені протягом 90 днів.

ОАЕ та Кувейт також володіють значними резервами — 900 000 та 600 000 барелів на добу відповідно. Це дозволяє цим трьом виробникам швидко збільшити видобуток у разі раптових перебоїв.

Дилема ключових покупців російської нафти

Індія, яка у червні імпортувала 1,5 млн барелів російської нафти на добу, перебуває у напружених торговельних переговорах зі США. Через це Нью-Делі, ймовірно, не захоче загострювати суперечки з Вашингтоном і може відмовитися від російських постачань на користь дорожчих, але нових джерел енергії.

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Натомість Китай, який минулого місяця імпортував близько 2 млн барелів російської нафти на добу, навряд чи змінить свої моделі закупівель. Пекін вже стикається з кількома рівнями американських тарифів і розглядає свої зв'язки з Москвою як стратегічні.

Проте, як зазначає Reuters, фінанси росії все одно будуть обмежені, навіть якщо Індія припинить купувати її нафту, оскільки Китай, імовірно, зможе закуповувати її ще дешевше.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп 14 липня оголосив 50-денний ультиматум для росії, щоб змусити її до укладення мирної угоди щодо України. А вже 28 липня він заявив про намір скоротити цей термін до 10−12 днів.