Головне за понеділок: угода США та ЄС, падіння євро

Після місяців напруженості у відносинах президент США Дональд Трамп і президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн у неділю, 27 липня, досягли домовленостей щодо укладення торговельної угоди. Як оголосили політики, мита на майже всі європейські товари у США будуть встановлені на рівні 15 відсотків, включно з автомобілями. Тоді як американські товари у країни ЄС імпортуватимуться з «нульовим тарифом», тобто без мит.

Світові фондові ринки зросли після укладення торговельної угоди між США та ЄС