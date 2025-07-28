Головне за понеділок: угода США та ЄС, падіння євро
Після місяців напруженості у відносинах президент США Дональд Трамп і президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн у неділю, 27 липня, досягли домовленостей щодо укладення торговельної угоди. Як оголосили політики, мита на майже всі європейські товари у США будуть встановлені на рівні 15 відсотків, включно з автомобілями. Тоді як американські товари у країни ЄС імпортуватимуться з «нульовим тарифом», тобто без мит.
Світові фондові ринки зросли після укладення торговельної угоди між США та ЄС
Глобальні фондові індекси та курс євро продемонстрували зростання на тлі новин про укладення рамкової торговельної угоди між Сполученими Штатами та Європейським Союзом. Угода, що встановлює 15%-ві мита на більшість товарів, принесла ринкам довгоочікувану ясність та зменшила побоювання щодо повномасштабної торговельної війни.
Євро різко впало на міжбанківських торгах
На міжбанку євро подешевшало більш ніж на 40 копійок за один день. Курс долара впав лише на 4 копійки. Про це свідчать результати торгів за 28 липня.
Держборг України у червні зріс майже на $4 мільярди
Загальна сума державного та гарантованого державою боргу України станом на кінець червня сягнула $184,84 мільярда, збільшившись за місяць на $3,88 мільярда. Станом на 30 червня 2025 року державний та гарантований державою борг України становив 7 696,95 млрд грн, або $184,84 млрд.
Коментарі