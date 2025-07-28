На міжбанку євро подешевшало більш ніж на 40 копійок за один день. Курс долара впав лише на 4 копійки. Про це свідчать результати торгів за 28 липня.
28 липня 2025, 17:31
Євро різко впало на міжбанківських торгах
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Відкриття 28 липня
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Закриття 28 липня
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Зміни
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41,76/41,79
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41,72/41,75
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4/4
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48,95/48,97
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48,54/48,55
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41/42
Офіційний курс: На вівторок, 29 липня, НБУ встановив такий курс долара: 41,7997 грн. Це на 2 копійки більше, ніж у понеділок (41,7824). Водночас курс євро на вівторок був встановлений на позначці — 48,6967, що на 28 копійок менше, ніж у понеділок (48,9815).
Середній курс на готівковому ринку: 41,45−42,00 грн/долар, 48,73−49,33 грн за євро.
Середній курс в обмінниках: долар торгується за 41,65−41,70, євро — 48,81−49,05 грн.
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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2
Не хай тепер хоч трохи розрахуються за свої гріхи, заплатять щедру данину американцям. Це їхня карма.