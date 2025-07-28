Євро різко впало на міжбанківських торгах

На міжбанку євро подешевшало більш ніж на 40 копійок за один день. Курс долара впав лише на 4 копійки. Про це свідчать результати торгів за 28 липня.

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Валюта Відкриття 28 липня Закриття 28 липня Зміни долар 41,76/41,79 41,72/41,75 4/4 євро 48,95/48,97 48,54/48,55 41/42

Офіційний курс: На вівторок, 29 липня, НБУ встановив такий курс долара: 41,7997 грн. Це на 2 копійки більше, ніж у понеділок (41,7824). Водночас курс євро на вівторок був встановлений на позначці — 48,6967, що на 28 копійок менше, ніж у понеділок (48,9815).

Середній курс на готівковому ринку: 41,45−42,00 грн/долар, 48,73−49,33 грн за євро.

Середній курс в обмінниках: долар торгується за 41,65−41,70, євро — 48,81−49,05 грн.

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