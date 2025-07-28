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28 липня 2025, 17:31

Євро різко впало на міжбанківських торгах

На міжбанку євро подешевшало більш ніж на 40 копійок за один день. Курс долара впав лише на 4 копійки. Про це свідчать результати торгів за 28 липня.

На міжбанку євро подешевшало більш ніж на 40 копійок за один день.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Валюта

Відкриття 28 липня

Закриття 28 липня

Зміни

долар

41,76/41,79

41,72/41,75

4/4

євро

48,95/48,97

48,54/48,55

41/42

Офіційний курс: На вівторок, 29 липня, НБУ встановив такий курс долара: 41,7997 грн. Це на 2 копійки більше, ніж у понеділок (41,7824). Водночас курс євро на вівторок був встановлений на позначці — 48,6967, що на 28 копійок менше, ніж у понеділок (48,9815).

Середній курс на готівковому ринку: 41,45−42,00 грн/долар, 48,73−49,33 грн за євро.

Середній курс в обмінниках: долар торгується за 41,65−41,70, євро — 48,81−49,05 грн.

Підключайтеся до multi. Мобільний застосунок, який допомагає вигідно обмінювати валюту.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондовий ринок, криптовалюта, Форекс
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

+
0
BatonUA
BatonUA
28 липня 2025, 17:38
#
Ще не осінь, а вже падіння. Несподівана торгова угода
+
+75
EvilReptiloid
EvilReptiloid
28 липня 2025, 18:14
#
Трамп нагнув єврогеїв, заставив замість московського СПГ і московської нєфтяри купувати американські аналоги за завищеними цінами. Так цим козлам і треба, вони десятиліттями заливали Путлєра водоспадом нафтових і газових грошей, прощали йому всі злочини, допомогли збудувати відносно сучасну армію, не прийняли Україну до НАТО в 2008 році, профінансували всю Сирійську війну і добру половину нашої війни. А коли Путлєр так знахабнів, що заявив свої права вже на саму Європу, єврогеї зробили все, щоб перетворити нас на живий щит.
Не хай тепер хоч трохи розрахуються за свої гріхи, заплатять щедру данину американцям. Це їхня карма.
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