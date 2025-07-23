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23 липня 2025, 20:00

Головне за середу: угода США і Японії, ризики для долара

Трамп оголосив про найбільшу торговельну угоду з Японією на $550 млрд

Президент Дональд Трамп досяг торговельної угоди з Японією, яка передбачає 15% мита на імпорт із США, включаючи автомобільний сектор, а також створення фонду в розмірі $550 мільярдів, який підтримуватимуть японці, для інвестицій в Америку.

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«Ключ до закінчення війни»: глава Міненерго США підтримав санкції проти російської нафти

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Яку стратегію вибирають валютні вкладники і що буде із дохідністю депозитів у ВКВ

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Джерело: Мінфін
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