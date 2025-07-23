Трамп оголосив про найбільшу торговельну угоду з Японією на $550 млрд
Головне за середу: угода США і Японії, ризики для долара
Президент Дональд Трамп досяг торговельної угоди з Японією, яка передбачає 15% мита на імпорт із США, включаючи автомобільний сектор, а також створення фонду в розмірі $550 мільярдів, який підтримуватимуть японці, для інвестицій в Америку.
Геополітика та технології створюють нові ризики для долара — МВФ
Міжнародна валютна система, в якій долар США домінує вже 80 років, зазнає дедалі більшого тиску через геополітичну напруженість та нові технології. Хоча долар зберігає свої позиції, ризики посилюються, що може призвести до формування менш стійкої багатополярної валютної системи.
«Ключ до закінчення війни»: глава Міненерго США підтримав санкції проти російської нафти
Міністр енергетики США Кріс Райт заявив, що запровадження повноцінних санкцій проти російської нафти є найефективнішим способом змусити росію припинити війну в Україні. Він також припустив, що президент Дональд Трамп з великою ймовірністю може вдатися до таких заходів.
Яку стратегію вибирають валютні вкладники і що буде із дохідністю депозитів у ВКВ
Затишшя на депозитному ринку триває. Невеликі банки, як і їх колеги більшого калібру, заморозили дохідність вкладів приватних клієнтів: фінансисти очікують на рішення НБУ щодо відсоткової ставки і його коментарів щодо інфляційної динаміки. Перед засіданням регулятора «Мінфін» зібрав прогнози банкірів і аналітиків на цю подію і ймовірний рух депозитних ставок на найближчу перспективу. У свіжому огляді також розповімо, на яких умовах зараз розміщують свої гроші фізособи в банках із депозитним портфелем до 2 млрд грн.
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