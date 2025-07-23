Головне за середу: угода США і Японії, ризики для долара

Міністр енергетики США Кріс Райт заявив, що запровадження повноцінних санкцій проти російської нафти є найефективнішим способом змусити росію припинити війну в Україні. Він також припустив, що президент Дональд Трамп з великою ймовірністю може вдатися до таких заходів.

Яку стратегію вибирають валютні вкладники і що буде із дохідністю депозитів у ВКВ

Затишшя на депозитному ринку триває. Невеликі банки, як і їх колеги більшого калібру, заморозили дохідність вкладів приватних клієнтів: фінансисти очікують на рішення НБУ щодо відсоткової ставки і його коментарів щодо інфляційної динаміки. Перед засіданням регулятора «Мінфін» зібрав прогнози банкірів і аналітиків на цю подію і ймовірний рух депозитних ставок на найближчу перспективу. У свіжому огляді також розповімо, на яких умовах зараз розміщують свої гроші фізособи в банках із депозитним портфелем до 2 млрд грн.