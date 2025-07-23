«„Ключ до закінчення війни“: глава Міненерго США підтримав санкції проти російської нафти»

Міністр енергетики США Кріс Райт заявив, що запровадження повноцінних санкцій проти російської нафти є найефективнішим способом змусити росію припинити війну в Україні. Він також припустив, що президент Дональд Трамп з великою ймовірністю може вдатися до таких заходів. Про це міністр сказав в інтерв'ю телеканалу Fox News.

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Найбільший тиск на росію

Відповідаючи на пряме запитання журналіста, чи вважає він санкції проти російської нафти «ключем до закінчення російсько-української війни», Кріс Райт відповів ствердно.

«Слухайте, це величезний тиск на росію. Це найбільший тиск, який можливо на них чинити», — заявив він.

На уточнююче запитання, чи планує президент Трамп запроваджувати такі санкції, міністр відповів, що це «дуже реальна можливість». Райт нагадав, що Сполучені Штати є найбільшим у світі виробником нафти та газу, а отже, «можуть робити те, чого ніколи не робили».

Чому це важливо

Заява міністра енергетики США є найчіткішим на сьогодні сигналом про те, що адміністрація Трампа розглядає можливість застосування найпотужнішої економічної зброї проти росії. На відміну від обмежень, що діяли раніше, запровадження повноцінних вторинних санкцій проти російської нафти може завдати нищівного удару по головному джерелу доходів кремля.

Аргумент Райта про те, що США як найбільший виробник енергоресурсів «можуть робити те, чого ніколи не робили», є ключовим. Він свідчить про готовність Вашингтона використати свій статус енергетичної наддержави для досягнення геополітичних цілей. США можуть наростити власний видобуток, щоб компенсувати можливий дефіцит на світовому ринку та не допустити панічного стрибка цін, що робить такий крок реалістичним.

Ця заява є потужним попередженням не лише для москви, а й для її головних торговельних партнерів, як-от Китай та Індія. Вони постають перед ризиком втратити доступ до американської фінансової системи та ринку, якщо продовжать купувати російську нафту. Це може кардинально змінити економічний ландшафт війни та значно посилити тиск на кремль.