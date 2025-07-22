Головне за вівторок: додаткові кошти від МВФ, обмеження НАБУ та САП

Прем'єр-міністр Юлія Свириденко заявила, що, ймовірно, звернеться за додатковим фінансуванням до Міжнародного валютного фонду, оскільки вона прагне задовольнити фіскальні потреби країни, незважаючи на те, що війні з росією кінця не видно. За словами Свириденко, світові донори поки що виділили лише половину з приблизно $75 мільярдів, необхідних для бюджету протягом наступних двох років.

Рада обмежила незалежність НАБУ та САП

22 липня 2025 року Верховна рада проголосувала за законопроєкт № 12414, який передбачає обмеження незалежності НАБУ та САП. День народження Академії Мінфін: крутіть космічне Колесо фортуни та вигравайте подарунки У липні Академія Мінфін святкує свій День народження і запрошує всіх у міжгалактичну подорож. Упродовж тижня крутіть космічне Колесо фортуни й гарантовано отримуйте корисні подарунки.

Євро за 52 грн: чому імпорт дорожчає швидше, ніж зростає курс євровалюти