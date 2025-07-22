У липні Академія Мінфін святкує свій День народження і запрошує всіх у міжгалактичну подорож. Упродовж тижня крутіть космічне Колесо фортуни й гарантовано отримуйте корисні подарунки.
День народження Академії Мінфін: крутіть космічне Колесо фортуни та вигравайте подарунки
З 22 до 29 липня заходьте на сторінку святкування, заповнюйте форму та крутіть космічне Колесо фортуни.
На вас чекають гарантовані подарунки:
- можливість самостійно обрати будь-який курс Академії.
- знижка 30% або 20% на будь-який курс Академії;
- знижка 40% на курс Академії про інвестування в ETF;
- доступ до трьох воркшопів про інвестування в криптовалюти: «Криптопрорив 1.0»,«Криптопрорив 2.0» та «Криптопрорив 3.0» від Михайла Серюги;
- квиток на конференцію «Жити на відсотки 2025», що відбудеться в 9 листопада.
Щоб взяти участь:
- заповніть коротку форму, вкажіть своє ім'я й контактні дані;
- натисніть на кнопку «КРУТИТИ КОЛЕСО», щоб фортуна обрала для вас подарунок;
- отримайте свій подарунок.
🚀 Приєднуйтесь до міжгалактичної місії Академії Мінфін та отримайте подарунок-суперсилу, що відкриє вам шлях до фінансової впевненості.
🎯 Покрутити Колесо фортуни можна з 22 до 29 липня включно
Про Академію Мінфін
Академія Мінфін — це освітній проєкт сайту «Мінфін», що допомагає українцям розібратися в популярних інструментах інвестування, навчитися захищати й зберігати свої гроші, ухвалювати впевнені фінансові рішення навіть під час війни.
Бо інвестування сьогодні — це не лише турбота про власний добробут, а й підтримка української економіки. Кожна гривня, вкладена розумно, працює на відновлення та розвиток країни.
В Академії ви можете пройти індивідуальне навчання або замовити командне навчання для свого бізнесу. Усі програми побудовано на практичних кейсах та експертизі спікерів — інвесторів-практиків з багаторічним досвідом.
87% студентів Академії роблять свою першу інвестицію вже під час навчання. Ця можливість доступна й вам.
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