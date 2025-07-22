День народження Академії Мінфін: крутіть космічне Колесо фортуни та вигравайте подарунки

У липні Академія Мінфін святкує свій День народження і запрошує всіх у міжгалактичну подорож. Упродовж тижня крутіть космічне Колесо фортуни й гарантовано отримуйте корисні подарунки.

З 22 до 29 липня заходьте на сторінку святкування, заповнюйте форму та крутіть космічне Колесо фортуни.

На вас чекають гарантовані подарунки:

🎯 КРУТИТИ КОЛЕСО

Щоб взяти участь:

заповніть коротку форму, вкажіть своє ім'я й контактні дані;

натисніть на кнопку «КРУТИТИ КОЛЕСО», щоб фортуна обрала для вас подарунок;

отримайте свій подарунок.

🚀 Приєднуйтесь до міжгалактичної місії Академії Мінфін та отримайте подарунок-суперсилу, що відкриє вам шлях до фінансової впевненості.

🎯 Покрутити Колесо фортуни можна з 22 до 29 липня включно

Про Академію Мінфін

Академія Мінфін — це освітній проєкт сайту «Мінфін», що допомагає українцям розібратися в популярних інструментах інвестування, навчитися захищати й зберігати свої гроші, ухвалювати впевнені фінансові рішення навіть під час війни.

Бо інвестування сьогодні — це не лише турбота про власний добробут, а й підтримка української економіки. Кожна гривня, вкладена розумно, працює на відновлення та розвиток країни.

В Академії ви можете пройти індивідуальне навчання або замовити командне навчання для свого бізнесу. Усі програми побудовано на практичних кейсах та експертизі спікерів — інвесторів-практиків з багаторічним досвідом.

87% студентів Академії роблять свою першу інвестицію вже під час навчання. Ця можливість доступна й вам.

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