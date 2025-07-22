22 липня 2025 року Верховна рада проголосувала за законопроєкт № 12414, який передбачає обмеження незалежності НАБУ та САП. За таке рішення проголосували 263 народних депутатів, повідомив перший заступник голови Податкового комітету Ярослав Железняк.
22 липня 2025, 13:55
Рада обмежила незалежність НАБУ та САП
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«Ми блокували трибуну. За цей зашквар не голосували. Але мені дуже гидко та соромно за людей в залі, які з народних депутатів за 6 років скотилися до цього», — написав Железняк.
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 8
хто думає інакше — нехай знайде набу і сап в США або європі.
Міндіч — колишній бізнес-партнер Ігоря Коломойського. »