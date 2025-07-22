Рада обмежила незалежність НАБУ та САП

22 липня 2025 року Верховна рада проголосувала за законопроєкт № 12414, який передбачає обмеження незалежності НАБУ та САП. За таке рішення проголосували 263 народних депутатів, повідомив перший заступник голови Податкового комітету Ярослав Железняк.

►Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

«Ми блокували трибуну. За цей зашквар не голосували. Але мені дуже гидко та соромно за людей в залі, які з народних депутатів за 6 років скотилися до цього», — написав Железняк.