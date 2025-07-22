Trump Media вже інвестувала $2 млрд у біткоїн

Trump Media and Technology Group Corp. — компанія, яка володіє платформами Truth Social, Truth+ і Truth.Fi, — оголосила, що накопичила близько $2 млрд у біткоїнах та пов’язаних з ними цінних паперах. Про це йдеться у повідомленні компанії.

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Деталі

Ці активи тепер складають приблизно дві третини з $3 млрд ліквідних резервів Trump Media.

Заява компанії про намір створити біткоїн-резерв на суму в $2,5 млрд зʼявилась в кінці травня 2025 року.

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Компанія також повідомила, що $300 млн спрямувала на стратегію придбання опціонів на біткоїн-папери.

У Trump Media зазначили, що планують продовжувати купівлю біткоїна та похідних активів, а також перевести опціони у першу криптовалюту, якщо ринкові умови будуть сприятливими.

«Ми суворо реалізуємо нашу публічно оголошену стратегію та виконуємо план скарбниці в біткоїнах. Ці активи забезпечують фінансову свободу нашої компанії, захищають від дискримінації з боку фінансових установ і створюють синергію з utility-токеном, який ми плануємо запустити в екосистемі Truth Social», — заявив Девін Нуньєс, CEO та президент компанії.

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Нагадаємо

Як писав «Мінфін», наприкінці травня TMTG повідомила, що залучить близько $2,5 млрд для купівлі біткоїнів.