Компанія Трампа Trump Media запустить крипто-ETF

Trump Media & Technology Group (TMTG), материнська компанія соцмережі президента США Дональда Трампа Truth Social, має намір запустити крипто-ETF разом з Crypto.com і фірмою Yorkville America Digital. Про це пише forklog.

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Що відомо

Партнери розраховують випустити продукти під брендом Truth.Fi до кінця року, попередньо отримавши схвалення регуляторів. TMTG вкладе до $250 млн власних коштів у фонди та керовані рахунки.

Розповсюдження забезпечить Crypto.com через брокера Foris Capital US LLC. Після запуску продукти стануть доступні інвесторам у США, Європі та Азії.

Гендиректор TMTG Девін Нуньєс заявив, що угода допоможе компанії розширити присутність у сфері фінансових послуг та цифрових активів.

Глава Crypto.com Кріс Маршалек зазначив, що угода наголошує на здатності платформи виступати мостом між криптовалютами та TradFi.

Yorkville America Digital також бачить у проєкті стратегічні можливості. Фірма розраховує, що фонди викличуть великий інтерес завдяки акценту на американську економіку та цифрові активи.

Крім ETF, TMTG готує інвестиційні рахунки під керуванням Truth.Fi та планує вкласти в них власні кошти у розмірі до $250 млн через Charles Schwab.

Нагадаємо

21 квітня SEC офіційно очолив кандидат Трампа Пол Аткінс. Він назвав створення чіткої та зрозумілої регуляторної бази для цифрових активів своїм пріоритетом.