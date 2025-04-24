Trump Media & Technology Group (TMTG), материнська компанія соцмережі президента США Дональда Трампа Truth Social, має намір запустити крипто-ETF разом з Crypto.com і фірмою Yorkville America Digital. Про це пише forklog.
Компанія Трампа Trump Media запустить крипто-ETF
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Що відомо
Партнери розраховують випустити продукти під брендом Truth.Fi до кінця року, попередньо отримавши схвалення регуляторів. TMTG вкладе до $250 млн власних коштів у фонди та керовані рахунки.
Розповсюдження забезпечить Crypto.com через брокера Foris Capital US LLC. Після запуску продукти стануть доступні інвесторам у США, Європі та Азії.
Гендиректор TMTG Девін Нуньєс заявив, що угода допоможе компанії розширити присутність у сфері фінансових послуг та цифрових активів.
Глава Crypto.com Кріс Маршалек зазначив, що угода наголошує на здатності платформи виступати мостом між криптовалютами та TradFi.
Yorkville America Digital також бачить у проєкті стратегічні можливості. Фірма розраховує, що фонди викличуть великий інтерес завдяки акценту на американську економіку та цифрові активи.
Крім ETF, TMTG готує інвестиційні рахунки під керуванням Truth.Fi та планує вкласти в них власні кошти у розмірі до $250 млн через Charles Schwab.
Нагадаємо
21 квітня SEC офіційно очолив кандидат Трампа Пол Аткінс. Він назвав створення чіткої та зрозумілої регуляторної бази для цифрових активів своїм пріоритетом.
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