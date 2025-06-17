Trump Media подала заявку на запуск криптовалютного ETF

Trump Media & Technology Group Corp., материнская компания соцсети Дональда Трампа Truth Social, подала заявку на запуск биржевого фонда Truth Social Bitcoin and Ethereum ETF. Об этом говорится в документах на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам ‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​‌‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​​​‌‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌(SEC) США.

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Детали

Фонд будет инвестировать напрямую в криптовалюту. Три четверти портфеля будет занимать биткоин, четверть — эфир (ether),

Его эксклюзивным кастодианом на рынке биткоинов будет Crypto.com.

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