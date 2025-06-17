Trump Media & Technology Group Corp., материнская компания соцсети Дональда Трампа Truth Social, подала заявку на запуск биржевого фонда Truth Social Bitcoin and Ethereum ETF. Об этом говорится в документах на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США.
Trump Media подала заявку на запуск криптовалютного ETF
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Детали
Фонд будет инвестировать напрямую в криптовалюту. Три четверти портфеля будет занимать биткоин, четверть — эфир (ether),
Его эксклюзивным кастодианом на рынке биткоинов будет Crypto.com.
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Для запуска фонда необходимо регуляторное одобрение. В случае его получения паи Truth Social Bitcoin and Ethereum ETF будут торговаться на NYSE Arca.
В конце мая TMTG сообщила, что привлечет около $2,5 млрд для покупки биткоинов.
Акции компании дешевеют на 1,7% в ходе торгов в понедельник.
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Источник: Минфин
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