Trump Media & Technology Group Corp., материнська компанія соцмережі Дональда Трампа Truth Social подала заявку на запуск біржового фонду Truth Social Bitcoin and Ethereum ETF. Про це йдеться у документах на сайті Комісії з цінних паперів та бірж (SEC) США.
17 червня 2025, 8:35
Trump Media подала заявку на запуск криптовалютного ETF
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Деталі
Фонд інвестуватиме безпосередньо в криптовалюту.Його ексклюзивним кастодіаном на ринку біткоїнів буде Crypto.com.
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Для запуску фонду необхідно регуляторне схвалення. У разі отримання паї Truth Social Bitcoin and Ethereum ETF будуть торгуватися на NYSE Arca.
Наприкінці травня TMTG повідомила, що приверне близько $2,5 млрд для купівлі біткоїнів.
Акції компанії дешевшають на 1,7% під час торгів у понеділок.
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Джерело: Мінфін
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