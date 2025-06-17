Trump Media подала заявку на запуск криптовалютного ETF

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Деталі

Фонд інвестуватиме безпосередньо в криптовалюту.Його ексклюзивним кастодіаном на ринку біткоїнів буде Crypto.com.

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Для запуску фонду необхідно регуляторне схвалення. У разі отримання паї Truth Social Bitcoin and Ethereum ETF будуть торгуватися на NYSE Arca.

Наприкінці травня TMTG повідомила, що приверне близько $2,5 млрд для купівлі біткоїнів.

Акції компанії дешевшають на 1,7% під час торгів у понеділок.