Голова НБУ пояснив, як 18-й пакет санкцій ЄС вдарить по рф

18-й санкційний пакет ЄС — це не лише повна заборона транзакцій із 22 банками рф, а й нові обмеження, щоб не допустити обхід санкцій, удар по розвитку ІТ-інфраструктур фінсектору та інвестиційним спроможностям рф. Про це заявив голова Національного банку України Андрій Пишний на своїй сторінці у Facebook.

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Він зазначив, що команда НБУ опрацювала вже оприлюднені санкційні списки і виділив основне:

повна заборона транзакцій із 22 російськими фінустановами — нова санкція, що замінює санкцію щодо заборони доступу до системи SWIFT. До переліку увійшли і великі банки (Банк Дом.РФ, Банк «Санкт-Петербургˮ), і середні/регіональні/спеціалізовані банки (Банк ЦентроКредит, МСП Банк, Яндекс Банк, Банк 131);

перегляд критеріїв для запровадження заборони на операції з особами, які допомагають обходити санкції — відтепер, крім фінансових установ та постачальників послуг із криптоактивами, transaction ban може запроваджуватися до будь-якої особи, що сприяє обходу обмежень щодо російської нафти. До санкційного списку за першим із цих критеріїв потрапили два великі регіональні китайські банки;

посилення санкції щодо заборони на операції з установами, що використовують/підключені до СПФС (російський аналог SWIFT) — відтепер не потрібно доводити, що використання установами СПФС підтримує фінансову стійкість рф та сприяє обходу санкцій проти рф;

заборона на постачання у рф спеціального програмного забезпечення для банківського та фінансового секторів, наприклад для АТМ та pos-терміналів.

Також ЄС запровадив нову заборону на здійснення транзакцій із російським фондом прямих інвестицій (РФПІ, найбільший суверенний інвестфонд рф), його субфондами та компаніями (зокрема найбільшим російським оператором майнінг-інфраструктури BitRiver) та суб'єктами, які надають рфпі інвестиційні/фінансові послуги.

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Який вплив матимуть санкції

Пишний зазначив, що перше — це суттєве посилення ізоляції російської банківської системи. Якщо відключені від системи SWIFT російські банки до цього часу де-факто мали можливість використовувати альтернативні способи для обміну фінансовими повідомленнями, то оновлена санкція фактично унеможливлює міжнародні трансакції для визначених російських банків.

Друге — обмеження механізмів обходу санкцій, зокрема через використання СПФС.

Третє — обмеження для розвитку ІТ-інфраструктури фінансового сектору рф. Очікуваний ефект — це обмеження доступу до західних рішень, зниження кіберзахисту, спонукання сектору до прискореного «імпортозаміщення», хоча російські ІТ-рішення часто поступаються іноземним аналогам або їх взагалі немає.

Четверте — удар по інвестиційних спроможностях та стратегічних проєктах рф. Заборона на операції з РФПІ — це також широкий сигнал приватним і державним інвесторам у всьому світі уникати будь-якої взаємодії з фондами, пов’язаними з рф.

«Рішення ЄС щодо 18 санкційного пакета, а також паралельне посилення санкційної програми проти рб — дуже відчутні та промовисті», — підкреслив очільник НБУ.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Комітет постійних представників країн ЄС (Coreper) на позачерговому засіданні в п'ятницю, 18 липня, погодив 18-й пакет санкцій Європейського Союзу проти росії.

Цим рішенням ЄС запроваджує один із найсерйозніших пакетів санкцій проти росії, спрямований на послаблення її військового потенціалу. Зокрема, ЄС знижує граничну ціну на російську нафту з $60 до $47,6 за барель.

Велика Британія слідом за ЄС оголосила про зниження граничної ціни на російську нафту.