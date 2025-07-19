ЄС оприлюднив санкційні списки 18-го пакета: хто під ударом

У суботу, 19 липня, Європейський Союз опублікував в Офіційному журналі списки фізичних та юридичних осіб, які потрапили до 18-го пакета санкцій проти росії. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

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Хто потрапив під санкції

Під санкції потрапили 22 російські банки: T-Банк, Банк Санкт-Петербург, Центрокредит Банк, Яндекс Банк, Сургутнефтегазбанк, Меткомбанк, Севергазбанк, Генбанк, БыстроБанк, Энерготрансбанк, Татсоцбанк, Банк Зенит, Трансстройбанк, Банк ФинАМ, Озон Банк, Экспобанк, ЛОКО-Банк, Банк Дом.РФ, МСП Банк, Ланта-Банк, Банк 131 та Банк РостФинанс.

Вперше під санкції ЄС потрапили два китайські банки за надання криптовалютних послуг: Heihe Rural Commercial Bank і Heilongjiang Suifenhe Rural Commercial Bank.

Також до санкційного списку внесено вісім компаній військово-промислового комплексу Білорусі: Белвнешпромсервис, ОКБ ТСП, КБ «Беспилотные Вертолеты», завод «Легмаш», Научно-технический центр «ЛЕМТ» БелОМО, ТОВ «Лазерные приборы и технологии», Вистан, РухСервоМотор.

До санкційного списку внесено 14 людей та 41 організацію, відповідальних за дії, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України. Таким чином загальна кількість фізичних і юридичних осіб, включених до санкційного переліку, перевищила 2 500.

Так, під санкції, зокрема, потрапили директор «Мосфільму» Карен Шахназаров, заступник міністра культури Криму Ольга Бурова, ректор Кримського федерального університету Володимир Кур'янов.

У санкційному списку також громадянин Китаю Лінь Чжунхен — власник компанії Shenzhen Biguang Trading Co. Ltd, капітан нафтового танкера громадянин Індії Абхінав Камаль, громадянин Азербайджану Ахмед Керімов, іранець Хоссейн Шамхані.

У списку з тих, хто потрапив під санкції, окрім восьми компаній з Білорусі, три — з Китаю, одна — з Об'єднаних Арабських Еміратів, які так чи інакше пов'язані з ВПК рф.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Комітет постійних представників країн ЄС (Coreper) на позачерговому засіданні в п'ятницю, 18 липня, погодив 18-й пакет санкцій Європейського Союзу проти росії.

Цим рішенням ЄС запроваджує один із найсерйозніших пакетів санкцій проти росії, спрямований на послаблення її військового потенціалу. Зокрема, ЄС знижує граничну ціну на російську нафту з $60 до $47,6 за барель.

Велика Британія слідом за ЄС оголосила про зниження граничної ціни на російську нафту.