Головне за середу: Diia.City Invest, ВРУ відправила уряд у відставку

У середу, 16 липня, Верховна Рада у першому читанні підтримала зміни до держбюджету на 2025 рік. Видатки на оборону зростуть на понад 400 млрд грн.

Ставки за валютними депозитами можуть піти «в мінус»

За інформацією ЕП, Міністерство фінансів планує поступово відмовитися від запозичень у валюті на внутрішньому ринку вже до 2028 року. До того часу обсяг емісії таких ОВДП має із нинішніх понад $3 млрд щорічно знижуватись на $1 млрд. Хоча наразі це неофіційна позиція відомства, «Мінфін» вирішив розібратися, як ці наміри фінансового відомства можуть вплинути на інвестиційні можливості українців.