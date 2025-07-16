В Україні з’явиться новий механізм для венчурного інвестування — Diia.City Invest
Головне за середу: Diia.City Invest, ВРУ відправила уряд у відставку
В Україні з’явиться новий, справді простий механізм для венчурного інвестування, якого ще не було — Diia.City Invest. Про це написав голова НКЦПФР Руслан Магомедов. В Diia.City Invest інвестори самі формуватимуть склад, обиратимуть управляючого, а держава — допомагатиме.
Верховна Рада відправила уряд Шмигаля у відставку
16 липня 2025 року Верховна Рада проголосувала за звільнення Кабміну під керівництвом Дениса Шмигаля.
Додатково 400 мільярдів на оборону: Рада підтримала зміни до держбюджету
У середу, 16 липня, Верховна Рада у першому читанні підтримала зміни до держбюджету на 2025 рік. Видатки на оборону зростуть на понад 400 млрд грн.
Ставки за валютними депозитами можуть піти «в мінус»
За інформацією ЕП, Міністерство фінансів планує поступово відмовитися від запозичень у валюті на внутрішньому ринку вже до 2028 року. До того часу обсяг емісії таких ОВДП має із нинішніх понад $3 млрд щорічно знижуватись на $1 млрд. Хоча наразі це неофіційна позиція відомства, «Мінфін» вирішив розібратися, як ці наміри фінансового відомства можуть вплинути на інвестиційні можливості українців.
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