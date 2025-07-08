Бюджетна «діра» росії зростає: дефіцит за пів року збільшився у шість разів

Дефіцит федерального бюджету російської федерації за підсумками першого півріччя 2025 року сягнув 3,7 трлн рублів ($47 млрд), що становить 1,7% ВВП. Ця сума у шість разів перевищує показник за аналогічний період минулого року. Про це повідомляє The Moscow Times з посиланням на дані російського Мінфіну.

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Бюджетна «діра»

За перші шість місяців 2025 року дефіцит російського бюджету майже досяг показника, який було заплановано на весь рік (3,8 трлн рублів). Лише за червень бюджетний дефіцит зріс на 300 млрд рублів.

Така ситуація склалася через те, що доходи бюджету не встигають за стрімким зростанням видатків. За пів року доходи становили 17,6 трлн рублів, тоді як видатки — 21,3 трлн рублів.

Перегляд бюджету

Нещодавно росія була змушена переглянути закон про бюджет на 2025 рік через падіння нафтогазових надходжень. Влада збільшила планові видатки на 0,8 трлн рублів та водночас зменшила прогнозні доходи на 1,8 трлн рублів, що ще більше поглибило запланований дефіцит.

Ці фінансові труднощі підтверджують попередження від топчиновників. Раніше голова центробанку росії ельвіра набіулліна заявляла, що ресурси, які дозволяли російській економіці триматися в умовах війни та санкцій, вичерпані.

Чому це важливо

Стрімке зростання дефіциту бюджету є найяскравішим свідченням того, що економічна модель кремля з фінансування війни стає дедалі більш нестійкою. Той факт, що за шість місяців було майже повністю вичерпано річний план по дефіциту, є потужним сигналом. Це означає, що фінансовий тиск на російську державу значно сильніший, ніж вона офіційно визнає.

Ці цифри підтверджують песимістичні прогнози, які останнім часом лунають від самої російської верхівки (глави центробанку набіулліної, глави «Сбербанку» грефа). Економічний блок рф розуміє, що фінансові проблеми наростають як сніжний ком.

Щоб покрити цю величезну «діру», у кремля залишається все менше варіантів: або різко скорочувати видатки (що малоймовірно в умовах війни), або далі підвищувати податки для бізнесу та населення, або ще активніше витрачати залишки Фонду національного добробуту. Кожен із цих шляхів несе значні економічні та політичні ризики, прискорюючи деградацію російської економіки.