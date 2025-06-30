Глава «Сбербанку» Греф закликав готуватися до складних часів в економіці росії

Голова найбільшого російського банку «Сбербанк» Герман Греф заявив, що економіка росії входить у період важких випробувань, а труднощі, спричинені військовими витратами, інфляцією та високими ставками, триватимуть і у 2026 році. Про це у понеділок, 30 червня, пише видання The Moscow Times за підсумками річних зборів акціонерів банку.

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Погіршення якості кредитів та ризик кризи

За словами Грефа, якість кредитного портфеля в банківській системі погіршується. Про це свідчить зростання кількості звернень щодо реструктуризації боргів як від звичайних громадян, так і від компаній.

Його слова підтверджують джерела агентства Bloomberg серед топменеджерів російських банків, які попереджають про ризик повноцінної банківської кризи вже протягом найближчих 12 місяців. За їхніми даними, на ринку накопичуються неплатежі, які поки не відображені в офіційній статистиці. За оцінкою агентства, обсяг проблемних кредитів може сягнути 3,7 трлн рублів, що становить 20% від усього капіталу банківської системи росії.

Боргове навантаження на бізнес

Ситуація ускладнюється рекордним борговим навантаженням на російський бізнес. Загальний корпоративний борг досяг 86,2 трлн рублів, що на 65% більше, ніж до початку повномасштабної війни.

Майже половина цієї суми припадає на 78 найбільших компаній країни. Серед них кожна шоста змушена витрачати понад третину свого прибутку лише на сплату відсотків за кредитами. Більше того, 8% усього корпоративного боргу належить компаніям, які не заробляють достатньо коштів навіть для обслуговування своїх позик.

Зростання взаємних неплатежів

Ще одним тривожним сигналом стало зростання взаємних неплатежів між самими компаніями. У промисловості приріст такої заборгованості за останні пів року перевищив 40%, що стало рекордом з часів пандемії COVID-19. Це свідчить про поширення фінансових проблем по всьому ланцюгу економічних зв'язків.

Чому це важливо

Заява Германа Грефа — це не просто коментар, а надзвичайно потужний сигнал від керівника найбільшого системного банку росії. Коли про майбутню кризу попереджає не західний аналітик, а головний інсайдер, який бачить реальний стан фінансових потоків у країні, це свідчить про крайню серйозність ситуації.

Ця заява доповнює попередні попередження від інших топчиновників економічного блоку рф (глави центробанку Набіулліної та міністра економіки Решетнікова). Разом вони формують єдину картину: російські економічні лідери бачать, що модель «воєнного стимулювання» досягла своєї межі.

До теми: Кінець «воєнного дива»: економіка росії вичерпала ресурси для зростання — Набіулліна