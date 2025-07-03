Податковий комітет підтримав створення реєстру рахунків та індивідуальних банківських сейфів фізосіб

Комітет Верховної Ради з питань податкової та митної політики підтримав законопроєкт № 13233, який передбачає створення реєстру рахунків та індивідуальних банківських сейфів фізичних осіб. За рішення проголосували 18 із 30 членів комітету, повідомив перший заступник голови Комітету Ярослав Железняк.

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Що відомо

За словами Железняка, до другого читання у Комітеті обіцяють внести певні зміни до законопроєкту, зокрема передати адміністрування реєстру банківських рахунків та сейфів від Державної податкової служби (ДПС) Міністерству фінансів.

«Переконаний, наступний етап — підготовка до відкриття банківської таємниці. Що вже Мінфін записав у бюджетну декларацію», — припустив Железняк.

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Він також оприлюднив фрагмент відеозапису засідання Комітету, під час якого перший заступник міністра фінансів Денис Улютін підтвердив, що такі плани дійсно існують і Мінфін від них не відмовляється.

«Що стосується банківської таємниці, я вам чесно скажу: так, ми ведемо дискусію з Національним банком щодо доступу до банківської таємниці. Це складна дискусія. В Національній стратегії доходів записано, що ми маємо до цього прийти і це у будь-якому випадку буде. Але якщо б ми вивели весь закон з усіма речами, які ми вважаємо за потрібне зараз, то цей закон би навіть до Комітету не дійшов, він би навіть з Кабміну не вийшов», — розповів заступник міністра фінансів.

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