Комітет Верховної Ради з питань податкової та митної політики підтримав законопроєкт № 13233, який передбачає створення реєстру рахунків та індивідуальних банківських сейфів фізичних осіб. За рішення проголосували 18 із 30 членів комітету, повідомив перший заступник голови Комітету Ярослав Железняк.
Податковий комітет підтримав створення реєстру рахунків та індивідуальних банківських сейфів фізосіб
►Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
Що відомо
За словами Железняка, до другого читання у Комітеті обіцяють внести певні зміни до законопроєкту, зокрема передати адміністрування реєстру банківських рахунків та сейфів від Державної податкової служби (ДПС) Міністерству фінансів.
«Переконаний, наступний етап — підготовка до відкриття банківської таємниці. Що вже Мінфін записав у бюджетну декларацію», — припустив Железняк.
Читайте також: «Банківська таємниця захищає злодіїв»: у Мінфіні хочуть відкрити фінансові дані українців податківцям
Він також оприлюднив фрагмент відеозапису засідання Комітету, під час якого перший заступник міністра фінансів Денис Улютін підтвердив, що такі плани дійсно існують і Мінфін від них не відмовляється.
«Що стосується банківської таємниці, я вам чесно скажу: так, ми ведемо дискусію з Національним банком щодо доступу до банківської таємниці. Це складна дискусія. В Національній стратегії доходів записано, що ми маємо до цього прийти і це у будь-якому випадку буде. Але якщо б ми вивели весь закон з усіма речами, які ми вважаємо за потрібне зараз, то цей закон би навіть до Комітету не дійшов, він би навіть з Кабміну не вийшов», — розповів заступник міністра фінансів.
Нагадаємо
- Голова НБУ Андрій Пишний заявляв, що збереження банківської таємниці залишається одним із принципових завдань Національного банку, яке набуває особливої актуальності у світлі інтеграції України до ЄС, де банківська таємниця також є дуже важливою сутністю та інститутом.
Коментарі