Українські оборонні компанії відкриють виробництва в Данії

Україна та Данія 4 липня підписали угоду, яка дає можливість українським виробникам ОПК експортувати технології. Про це повідомляє міністр з питань стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін.

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«Сьогодні в Копенгагені ми з міністром промисловості Данії Мортеном Бьодсковим підписали історичну угоду. Вона відкриває шлях до створення українських оборонних виробництв на території Данії», — зазначив він.

Сметанін підкреслив, що Данія стане першою країною, куди Україна експортує власні оборонні технології для виробництва, масштабування й постачання до українського війська.

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За його словами, це унікальний кейс міжнародної кооперації для українського ОПК, за що він надзвичайно вдячний партнерам.

«Данія є справжнім другом для українського ОПК, нашим вірним союзником в боротьбі проти агресора. Україна, зі свого боку, докладе всіх зусиль для того, щоб підсилити оборонні спроможності Данії та її партнерів», — заявив Сметанін.