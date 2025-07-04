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4 липня 2025, 12:33

МВФ уточнив, які реформи потрібні Україні для економічної стійкості

Для відновлення фіскальної стійкості та економічного зростання Україна має зосередитися на ключових реформах. Йдеться про податкову та митну системи, боротьбу з ухиленням від сплати податків та гармонізацію законодавства зі стандартами Євросоюзу. Про це у Вашингтоні заявила директор Департаменту з питань комунікацій МВФ Джулія Козак, повідомляє Укрінформ.

Для відновлення фіскальної стійкості та економічного зростання Україна має зосередитися на ключових реформах.

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«Відновлення фіскальної стійкості в Україні вимагає постійних та рішучих зусиль у межах реалізації Національної стратегії доходів», — наголосила представниця Фонду.

Ключові завдання

Козак уточнила, що Національна стратегія доходів охоплює:

  • Модернізацію податкової та митної системи, включно зі своєчасним призначенням керівника митниці.
  • Зменшення рівня ухилення від сплати податків.
  • Гармонізацію законодавства зі стандартами ЄС.

«Ідея цього пакету реформ полягає в тому, що ці реформи, у поєднанні з покращенням систем управління державними інвестиціями та підготовки середньострокового бюджету, а також управління фіскальними ризиками, матимуть вирішальне значення для підтримки економічного зростання в Україні та залучення інвестицій у середньостроковій перспективі», — зазначила вона.

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Борг України

Козак також прокоментувала питання боргу України. За її словами, Україні вдалося зберегти макроекономічну стабільність попри дуже складні обставини та умови програми МВФ. Проте ризики залишаються високими через війну, тож важливо, щоб Україна «підтримувала імпульс реформ».

Крім того, вона нагадала про необхідність мобілізації внутрішніх доходів для відновлення стійкості боргу в середньостроковій перспективі.

«Також важливо, щоб Україна завершила решту елементів реструктуризації боргу відповідно до цілей програми», — додала представниця Фонду.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Україна отримала дев’ятий транш від Міжнародного валютного фонду — $500 млн на покриття пріоритетних бюджетних потреб.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
0
neverice
neverice
4 липня 2025, 14:34
#
Гармонізація законодавства з ЄС. І цього в цілому достатньо. Це наш топ пріоритет у будь-якому випадку. І що швидше ми це зробимо, то краще.
+
0
veritas69
veritas69
4 липня 2025, 15:26
#
З тіньової економікою ніхто боротися не буде, бо вони з неї живуть. Це все популізм та імітація
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