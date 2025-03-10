США офіційно згортають 83% програм агентства USAID — держсекретар Рубіо

Державний секретар Сполучених Штатів Марко Рубіо заявив, що Вашингтон офіційно закриває 83% програм Агентства з міжнародного розвитку (USAID). Про це він повідомив у соцмережі Х.

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За його словами, на 5200 контрактів, які наразі скасовуються, було витрачено десятки мільярдів доларів. І це, додав Рубіо, не сприяло інтересам США.

«Після консультацій з Конгресом ми маємо намір, щоб решта 18% програм (близько 1000), які ми зберігаємо, тепер більш ефективно управлялися Державним департаментом», — зазначив держсекретар.

Він подякував Департаменту ефективності уряду (DOGE), який очолює Ілон Маск, та іншим працівникам, які довго працювали, «щоб досягти цієї історичної реформи, яка давно назріла».

Нагадаємо

20 січня 2025 року, у день інавгурації, президент США Дональд Трамп заморозив ініціативи USAID на 90 днів. Politico повідомляло, що USAID можуть позбавити незалежності й передати під контроль держдепартаменту.

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3 лютого Ілон Маск, який очолює департамент ефективності уряду США (DOGE), повідомив про початок ліквідації Агентства з міжнародного розвитку США.

Після чого Трамп призначив державного секретаря Марко Рубіо в.о. адміністратора USAID.