Зеленський схвалив закон про єдиний роумінг із ЄС для українців

Президент Володимир Зеленський підписав документ, який дозволяє Україні приєднатися до єдиного роумінгового простору з Європейським Союзом. Про це пише Міністерство цифрової трансформації.

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Переваги для українців і європейців

Після набуття законом чинності українці зможуть не платити додаткових зборів за мобільний зв’язок та інтернет у 27 країнах ЄС, користуючись тарифами своїх операторів. Аналогічні умови діятимуть для європейських користувачів, які перебувають в Україні. У Мінцифри зазначили: «Раніше жодна з країн поза межами ЄС не доєднувалася до RLAH. Ще одне підтвердження, що Україна — важливий цифровий гравець на європейській арені».

Шлях до реалізації

Очікується, що європейська сторона надасть позитивну оцінку та ухвалить рішення про офіційне приєднання України до політики Roam like at Home. Верховна Рада ухвалила останній необхідний закон у середині квітня 2025 року. Раніше, у червні 2024 року, Зеленський підписав основний закон про імплементацію норм ЄС щодо роумінгу.

У липні 2024 року ЄС подовжив на рік угоду між 22 європейськими та 7 українськими операторами, що дозволяє біженцям із України залишатися на зв’язку за кордоном за тарифами українських операторів. Процес інтеграції почався ще в лютому 2023 року, коли Єврокомісія запропонувала включити Україну до єдиної зони роумінгу, а у квітні того ж року цю ініціативу схвалив Комітет асоціації між Україною та ЄС.