Головне за середу: уряд змінив бюджет, звільнення електрокарів від податків

Кабінет міністрів схвалив зміни у Бюджет на 2025 рік на понад 412 млрд грн. Відповідний законопроєкт незабаром зареєструють у Раді. Також передбачено додаткові 20 млрд грн для резервного фонду на здійснення непередбачених та невідкладних видатків.

Штраф за паркування на місцях для людей з інвалідністю зросте до 5100 гривень