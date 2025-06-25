Уряд схвалив зміни до Бюджету на 2025 рік на понад 412 млрд грн
Головне за середу: уряд змінив бюджет, звільнення електрокарів від податків
Кабінет міністрів схвалив зміни у Бюджет на 2025 рік на понад 412 млрд грн. Відповідний законопроєкт незабаром зареєструють у Раді. Також передбачено додаткові 20 млрд грн для резервного фонду на здійснення непередбачених та невідкладних видатків.
Штраф за паркування на місцях для людей з інвалідністю зросте до 5100 гривень
В середу, 25 червня, Кабмін погодив законопроєкт, що передбачає суттєве посилення відповідальності за порушення правил паркування на місцях, призначених для людей з інвалідністю.
Звільнення імпорту електромобілів від ПДВ: До Ради подали ще один законопроєкт
У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт № 13351−1, який є альтернативним до проєкту № 13351 щодо звільнення імпорту електромобілів від ПДВ.
До Ради внесли законопроєкти про Defence City
Голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев та голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія 24 червня зареєстрували пакет законопроєктів, щодо створення спеціального правового режиму для підприємств оборонно-промислового комплексу України. Про це повідомив Гетманцев в телеграм-каналі.
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