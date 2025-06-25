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25 червня 2025, 14:54

Уряд схвалив зміни до Бюджету на 2025 рік на понад 412 млрд грн (оновлено)

Кабінет міністрів схвалив зміни у Бюджет на 2025 рік на понад 412 млрд грн. Відповідний законопроєкт незабаром зареєструють у Раді. Про це написав заступник голови Податкового комітету Ярослав Железняк.

Кабінет міністрів схвалив зміни у Бюджет на 2025 рік на понад 412 млрд грн.
Фото: depositphotos

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Що відомо

«Давайте я поясню. Щоб закрити діру, шановний бізнес, з вас зберуть на +150 млрд більше ніж планували + 250 млрд ще візьмуть у борг», — написав Железняк.

Читайте також: До Ради внесли проєкт держбюджету на 2025 рік

Законопроєкт передбачає збільшення видатків для органів сектору безпеки і оборони на 412,4 млрд грн до кінця року.

На які напрями будуть спрямовані кошти

  • Міноборони — 310,8 млрд грн;
  • МВС — 84,1 млрд грн;
  • ГУР Міноборони — 4,5 млрд грн;
  • Мінстратегпром — 4,5 млрд грн;
  • СБУ — 1,6 млрд грн;
  • УДО — 0,5 млрд грн;
  • Держспецзв’язок — 64,5 млн гривень.

Також передбачено додаткові 20 млрд грн для резервного фонду на здійснення непередбачених та невідкладних видатків.

Для фінансування низки інших нагальних потреб потреб передбачено додатково 16,5 млрд грн. (для Мінцифри, МОН, МОЗ).

Загальний обсяг видатків у запропонованих Урядом в змінах до держбюджету-2025 становить 448,8 млрд грн.

За рахунок яких джерел пропонується забезпечити додаткові видатки

1. Збільшення дохідної частини, зокрема за рахунок перевиконання планових показників доходів до держбюджету — 147,5 млрд грн:

  • ПДФО — 56,0 млрд грн;
  • податок на прибуток підприємств — 23,8 млрд грн;
  • кошти, що перераховуються НБУ — 20,3 млрд грн;
  • частина чистого прибутку та дивіденди — 15,0 млрд грн;
  • акциз із ввезених на митну територію України тютюнових виробів — 8,8 млрд грн;
  • кошти, перераховані Фондом гарантування вкладів фізичних осіб — 7,9 млрд грн;
  • збір на обов’язкове державне пенсійне страхування з окремих господарських операцій — 4,1 млрд грн;
  • адмінштрафи у сфері забезпечення безпеки руху — 2,7 млрд грн;
  • інші надходження — 8,9 млрд гривень.

2. Економія видатків — 51,3 млрд грн.

3. Збільшення обсягу внутрішніх запозичень — 184,9 млрд грн.

4. Зменшення обсягу платежів з погашення внутрішнього державного боргу — 65,1 млрд грн.

Нагадаємо

  • 28 листопада 2024 року Президент Володимир Зеленський підписав закон про державний бюджет України на 2025 рік.

  • Міністр фінансів анонсував перегляд бюджету через потреби ЗСУ. «У зв'язку з тим, що в нас не завжди можна передбачити ситуацію під час повномасштабної війни і потреби Збройних сил, найближчим часом ми будемо до вас з переглядом бюджету. Є звернення міністра оборони про внесення змін до закону України про державний бюджет… Є розуміння того, що на Збройні сили коштів недостатньо через різні причини «, — сказав Марченко.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

+
+25
Turbo Apricot
Turbo Apricot
25 червня 2025, 15:19
#
Безперервне багаторічне перебування на посадах п’яти-шести менеджерів в Україні дає свої економічні результати: підвищення податків і збільшення боргів.
+
0
LutyiPerets
LutyiPerets
25 червня 2025, 15:26
#
Зате ці 5−6 менеджерів на чолі з генералісімусом стають найдосвіченнішими в історії України.
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