Уряд схвалив зміни до Бюджету на 2025 рік на понад 412 млрд грн (оновлено)

Кабінет міністрів схвалив зміни у Бюджет на 2025 рік на понад 412 млрд грн. Відповідний законопроєкт незабаром зареєструють у Раді. Про це написав заступник голови Податкового комітету Ярослав Железняк.

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Що відомо

«Давайте я поясню. Щоб закрити діру, шановний бізнес, з вас зберуть на +150 млрд більше ніж планували + 250 млрд ще візьмуть у борг», — написав Железняк.

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Законопроєкт передбачає збільшення видатків для органів сектору безпеки і оборони на 412,4 млрд грн до кінця року.



На які напрями будуть спрямовані кошти

Міноборони — 310,8 млрд грн;

МВС — 84,1 млрд грн;

ГУР Міноборони — 4,5 млрд грн;

Мінстратегпром — 4,5 млрд грн;

СБУ — 1,6 млрд грн;

УДО — 0,5 млрд грн;

Держспецзв’язок — 64,5 млн гривень.

Також передбачено додаткові 20 млрд грн для резервного фонду на здійснення непередбачених та невідкладних видатків.

Для фінансування низки інших нагальних потреб потреб передбачено додатково 16,5 млрд грн. (для Мінцифри, МОН, МОЗ).

Загальний обсяг видатків у запропонованих Урядом в змінах до держбюджету-2025 становить 448,8 млрд грн.

За рахунок яких джерел пропонується забезпечити додаткові видатки

1. Збільшення дохідної частини, зокрема за рахунок перевиконання планових показників доходів до держбюджету — 147,5 млрд грн:

ПДФО — 56,0 млрд грн;

податок на прибуток підприємств — 23,8 млрд грн;

кошти, що перераховуються НБУ — 20,3 млрд грн;

частина чистого прибутку та дивіденди — 15,0 млрд грн;

акциз із ввезених на митну територію України тютюнових виробів — 8,8 млрд грн;

кошти, перераховані Фондом гарантування вкладів фізичних осіб — 7,9 млрд грн;

збір на обов’язкове державне пенсійне страхування з окремих господарських операцій — 4,1 млрд грн;

адмінштрафи у сфері забезпечення безпеки руху — 2,7 млрд грн;

інші надходження — 8,9 млрд гривень.

2. Економія видатків — 51,3 млрд грн.

3. Збільшення обсягу внутрішніх запозичень — 184,9 млрд грн.

4. Зменшення обсягу платежів з погашення внутрішнього державного боргу — 65,1 млрд грн.

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