Кабінет міністрів найближчим часом звертатиметься до Верховної Ради з пропозицією перегляду державного бюджету на 2025 рік у зв’язку з новими потребами Збройних сил. Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко у виступі в парламенті 5 червня, повідомляє «Мінфін» з посиланням на Інтерфакс-Україна.
Міністр фінансів анонсував перегляд бюджету через потреби ЗСУ
► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси
«У зв'язку з тим, що в нас не завжди можна передбачити ситуацію під час повномасштабної війни і потреби Збройних сил, найближчим часом ми будемо до вас з переглядом бюджету. Є звернення міністра оборони про внесення змін до закону України про державний бюджет… Є розуміння того, що на Збройні сили коштів недостатньо через різні причини «, — сказав Марченко.
За його словами, це не недопрацювання, а необхідність, викликана змінами технологій, постачання зброї від ключових партнерів і активізацією ситуації на полі бою.
«Якщо ви порівняєте бюджетні цифри, якими подавали бюджет в вересні і яким приймався бюджет, цифри повністю відповідають минулорічнім. Але, ви знаєте, ситуацію не можна лінійно спрогнозувати. Ситуація абсолютно асиметрична і потребує іноді досить складних асиметричних рішень», — підсумував міністр фінансів.
Водночас він не назвав параметри перегляду бюджету.
Читайте також: До Ради внесли постанову про звільнення міністра фінансів
Нагадаємо
Після початку повномасштабного вторгнення росії в лютому 2022 року державний бюджет України щорічно вимушено переглядався у бік збільшення видатків та фінансування через воєнні потреби.
Цього року, коли держбюджет затверджено з доходами 2,33 трлн грн (без урахування грантів і міжнародної допомоги) і видатками 3,93 трлн грн мова йде про необхідність збільшення витрат на суму до 400−500 млрд грн.
Оцінка потреб у зовнішньому фінансуванні бюджету на наступний рік складає також близько $39 млрд, з яких наразі підтвердженими є джерела біля половини цієї суми.
Коментарі - 5
В той же час державники:
— Грунтосуміш Очікувана вартість 4 136 000,00 грн https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2025−05−13−011520-a (КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ПО УТРИМАННЮ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА)
— Ґрунтосуміш Очікувана вартість 3 033 182,92 грн https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2025−05−05−008409-a (Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Печерського району м. Києва)
— Ґрунтосуміш Очікувана вартість 2 630 000,00 грн https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2025−03−26−003091-a (Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Дарницького району м. Києва)
— Очікувана вартість 906 659 100,00 грн ГБН Г.1−218−182:2011, СОУ 42.1−37641918−105:2013. ДК 021:2015 — 63710000−9 — Послуги з обслуговування наземних видів транспорту. Поточний дрібний ремонт та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування державного значення та штучних споруд на них у Луганській області на 2021 та 2022 роках (ЛОТ І : «Земляне полотно та споруди дорожнього водовідведення, озеленення, об'єкти дорожнього сервісу та інженерне облаштування, роботи з інженерно-технічного забезпечення, аварійні роботи, роботи із зимового утримання» ЛОТ ІІ : «Дорожній одяг» ЛОТ ІІІ : «Транспортні споруди» ЛОТ IV : «Організація дорожного руху») https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020−12−11−007155-b (СЛУЖБА АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ У ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТІ)
— Очікувана вартість 98 422 381,20 грн 72260000−5 Послуги, пов’язані з програмним забезпеченням Програмне забезпечення Microsoft ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАЦІОНАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «УКРЕНЕРГО» https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023−10−16−015031-a
— Очікувана вартість 4 540 000,00 грн SMM-просування в соціальній мережі Facebook сторінок «Ощадбанк» https://www.facebook.com/oschadbank та «ОщадБізнес» https://www.facebook.com/oschadbusiness/, Instagram сторінок «Ощадбанк» https://www.instagram.com/oschadbank_official/ та «ОщадБізнес» https://www.instagram.com/oschadbusiness/, TikTok https://www.tiktok.com/@oschad, LinkedIn https://www.linkedin.com/company/1132568/, X (Twitter) https://twitter.com/ua_oschadbank (АТ «Ощадбанк») https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2025−05−06−014435-a
Ти так і не відповіла чого раптом в тебе підгоріло понижче спини на питанні про ватника з Маямі. Так підгоріло що ти мене про нього спитала в отфонарній темі ніяк з ним не пов'язаній.
До слова де він подівся? Вже тиждень не бачив. А бензин в Маямі здорожчав, прям при Трампі на якого він молится.