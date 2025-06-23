В Україні відкрили офіс виробника систем NASAMS

В Україні відкрився офіс норвезької компанії Kongsberg Defence and Aerospace, яка виробляє озброєння, зокрема зенітно-ракетні системи NASAMS. Про це повідомляє міністр оборони Рустем Умєров.

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За його словами, системи NASAMS провідного норвезького виробника озброєння вже стоять на захисті українських міст від російських ракет і дронів.

Умєров розповів, що у співпраця з Kongsberg фокусуватиметься на розвитку спільних проєктів у сфері ППО. Україна готує нові рішення на базі NASAMS — для підсилення захисту населення і критичної інфраструктури.

«Протиповітряна оборона — один з наших стратегічних пріоритетів. Лише цього місяця ворог здійснив понад 3500 запусків ракет і БпЛА. Працюємо над масштабуванням виробництва й пришвидшенням постачання. Разом реалізовуватимемо проєкти у сфері виробництва перехоплювачів, посилення ППО і захисту моря — напрямках, в яких Kongsberg є світовим лідером», — наголосив міністр оборони.

Він додав, що відкриття офісу — це черговий крок у розвитку партнерства між Україною, Норвегією та компанією Kongsberg.

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«Це також відкриває нові можливості для співпраці українських і норвезьких інженерів — над підвищенням ефективності вже наявного озброєння та впровадженням інновацій», — підсумував Умєров.

Довідка

Kongsberg Defence & Aerospace — один із провідних світових виробників у сфері оборонних та аерокосмічних систем. Українські державні й приватні оборонні підприємства вже реалізують низку спільних проєктів із компанією.

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