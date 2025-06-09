Французський автовиробник Renault розглядає можливість виготовлення дронів в Україні — Bloomberg

Французький автовиробник Renault SA вів переговори з Міністерством оборони Франції про виробництво дронів в Україні. Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела.

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Деталі

Як пише видання, рішення поки не ухвалене, оскільки Renault чекає на додаткові деталі від міністерства.

Раніше France Info повідомляло, що Renault співпрацюватиме з невеликою компанією для створення виробничих ліній за десятки чи сотні кілометрів від фронту. Ці дрони зможуть використовувати Україна та французька армія.

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Нагадаємо

Як писав раніше «Мінфін», співзасновник Центру підтримки аеророзвідки Ігор Луценко заявив, що одночасно декілька публічних військовослужбовців, котрі працюють у галузі безпілотних систем, заявили про факт відставання України від рф у війні дронів.

За його словами, великий бізнес має об'єднатися і організувати військово-технологічну Ставку. Залучити туди найбільші волонтерські фонди, державні інституції та представників військових. Зрештою виробити програму розвитку дронової галузі — план, якими саме технологіями ми найближчими роками збираємося завоювати домінування у повітрі, а, відтак, виграти війну.