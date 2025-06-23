Цьогоріч інвестиції в ОПК становитимуть $43 мільярди — Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що цього року інвестиції у вітчизняний Оборонно-промисловий комплекс становитимуть $43 мільярди. Про це він повідомив під час спілкування з журналістами 21 червня.

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Інвестиції в ОПК

«В цьому році ми знайшли в ОПК $43 мільярди. Це гроші, які поступають на підтримку українського ОПК, це фінансування нашого ОПК», — розповів Зеленський.

Він також зазначив, що поставив завдання перед урядом домогтися того, щоб наступного року 0,25% ВВП наших країн-партнерів йшло на підтримку України.

«На наступний рік, в принципі, є такий сигнал нашим партнерам, ми хочемо спробувати вийти на 0,25% від ВВП тієї чи іншої країни-партнера на підтримку безпеки, підтримку ОПК України. А це значить, в принципі, і підтримка європейців. Україна — це частина безпеки Європи, і ми хочемо, щоб на наш ОПК, на внутрішнє виробництво виділяли 0,25% від ВВП тієї чи іншої держави-партнера», — зазначив президент.

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