Український ОПК може виробляти за рік 10 мільйонів різних дронів — Міноборони

Український оборонно-промисловий комплекс має спроможності для виробництва 10 мільйонів дронів на рік, які значно дешевші за аналоги та протестовані в бою. Про це заявив заступник міністра оборони України Олександр Козенко під час виступу на безпековому форумі «Діалог Шангрі-Ла» у Сінгапурі.

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Деталі

«Україна вивела галузь безпілотників на новий рівень і розвиває інноваційні рішення як у повітрі, так і на землі та у воді. Зараз український ОПК має спроможності для виробництва 10 мільйонів різних дронів на рік», — зауважив Козенко.

Він також підкреслив, що, враховуючи досвід, який набувають українські оператори БПЛА щодня, Україна пише доктринальні зміни використання цих засобів ураження.

За його словами, безпілотники завдають 80% від всіх уражень на полі бою.

Заступник міністра оборони запросив міжнародні оборонні компанії до співпраці з українським ОПК, а саме — до фінансування виробництва, створення спільних підприємств та обмін досвідом.