Український оборонно-промисловий комплекс має спроможності для виробництва 10 мільйонів дронів на рік, які значно дешевші за аналоги та протестовані в бою. Про це заявив заступник міністра оборони України Олександр Козенко під час виступу на безпековому форумі «Діалог Шангрі-Ла» у Сінгапурі.
3 червня 2025, 14:15
Український ОПК може виробляти за рік 10 мільйонів різних дронів — Міноборони
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«Україна вивела галузь безпілотників на новий рівень і розвиває інноваційні рішення як у повітрі, так і на землі та у воді. Зараз український ОПК має спроможності для виробництва 10 мільйонів різних дронів на рік», — зауважив Козенко.
Він також підкреслив, що, враховуючи досвід, який набувають українські оператори БПЛА щодня, Україна пише доктринальні зміни використання цих засобів ураження.
За його словами, безпілотники завдають 80% від всіх уражень на полі бою.
Заступник міністра оборони запросив міжнародні оборонні компанії до співпраці з українським ОПК, а саме — до фінансування виробництва, створення спільних підприємств та обмін досвідом.
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3
Кому цікаві ці балачки про 10 мільйонів?
Це якісь «Нью-Васюки» у О.Бендера.