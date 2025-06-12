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12 червня 2025, 18:04

Україна готова збільшити виробництво дронів на 40%, але бракує фінансування — Зеленський

Українська промисловість має потенціал, щоб вже цього року збільшити виробництво дронів на 40%, проте для цього необхідне додаткове фінансування. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час онлайн-виступу на міжнародному форумі GLOBSEC 2025, який проходить у Празі.

Українська промисловість має потенціал, щоб вже цього року збільшити виробництво дронів на 40%, проте для цього необхідне додаткове фінансування.
Фото: president.gov.ua

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Заклик до партнерів

«Ми повинні підтримати всі форми оборонної співпраці, особливо ті, що допомагають нам ставати все більш технологічно досконалими та використовувати дрони всіх видів: у повітрі, на землі та на морі», — наголосив Зеленський.

Він підкреслив, що українські заводи мають необхідні потужності для такого значного зростання виробництва безпілотників, однак «бракує лише фінансування. І це потрібно вирішити».

Президент наголосив на важливості випередження ворога в технологіях дронів, звертаючись до учасників GLOBSEC 2025.

Читайте також: У Франції анонсували виробництво дронів в Україні

Зеленський також висловив подяку Чехії за її ініціативу щодо постачання боєприпасів Україні, зазначивши: «Це чітко показало, що об'єднані зусилля можуть дійсно змінити хід сучасної війни».

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

+
0
BIlE
BIlE
12 червня 2025, 18:28
#
Є один неприйнятний вихід, треба перестати красти в нинішніх обємах.
+
0
zevs1
zevs1
12 червня 2025, 18:32
#
Зеленскому нужно Сократить расходы в виде огромных зарплат на госаппарат и деньги найдутся не только на дроны.
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