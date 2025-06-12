Україна готова збільшити виробництво дронів на 40%, але бракує фінансування — Зеленський

Українська промисловість має потенціал, щоб вже цього року збільшити виробництво дронів на 40%, проте для цього необхідне додаткове фінансування. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час онлайн-виступу на міжнародному форумі GLOBSEC 2025, який проходить у Празі.

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Заклик до партнерів

«Ми повинні підтримати всі форми оборонної співпраці, особливо ті, що допомагають нам ставати все більш технологічно досконалими та використовувати дрони всіх видів: у повітрі, на землі та на морі», — наголосив Зеленський.

Він підкреслив, що українські заводи мають необхідні потужності для такого значного зростання виробництва безпілотників, однак «бракує лише фінансування. І це потрібно вирішити».

Президент наголосив на важливості випередження ворога в технологіях дронів, звертаючись до учасників GLOBSEC 2025.

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Зеленський також висловив подяку Чехії за її ініціативу щодо постачання боєприпасів Україні, зазначивши: «Це чітко показало, що об'єднані зусилля можуть дійсно змінити хід сучасної війни».