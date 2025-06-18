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18 червня 2025, 17:44

Бензин, дизель чи електро: які авто ввозять українці у 2025 році

З початку року українці імпортували понад 181 тисячу легкових автомобілів, із яких майже 80% — вживані. Про це йдеться в повідомленні пресслужби Державної Митниці від 18 червня.

З початку року українці імпортували понад 181 тисячу легкових автомобілів, із яких майже 80% — вживані.
Фото: depositphotos

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Попри значну кількісну перевагу таких транспортних засобів, нові авто склали майже половину загальної вартості імпорту — $1,2 млрд із $2,57 млрд. Водночас вартість авто з пробігом становить $1,37 млрд.

Вживані авто забезпечили надходження до державного бюджету митних платежів на 16 млрд грн, нові — у сумі 10,7 млрд грн.

Тип пального, який обирають

Тип пального, який обирають українські споживачі, відображає як сталі уподобання, так і поступову зміну тенденцій. Так, найпопулярнішими залишаються бензинові авто — їх частка становить майже половину (48,5%) від усіх імпортованих. На другому місці — електрокари (22,1%), які не тільки обійшли дизель (20,6%), а й значно випередили гібриди (8,8%).

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Найдинамічнішим сегментом ринку авто став електротранспорт. З початку року в Україну завезено понад 40 тисяч електромобілів загальною вартістю $810 млн. Для порівняння, бензинових авто ввезено вдвічі більше, але їхня сукупна вартість не набагато вища — $818 млн.

Якщо така динаміка збережеться, 2025 рік може стати рекордним за кількістю ввезених електрокарів.

Середня вартість ввезених авто

Середня вартість одного електричного авто, яке завозять в Україну, становить понад $20 тисяч, дизельного — майже $13 тисяч, бензинового — понад $9 тисяч.

«Цікаво й те, що електромобілі, хоча й належать до дорожчого сегменту, принесли до бюджету порівняно скромні 333 млн грн митних платежів. Це зумовлено чинними податковими пільгами на імпорт електротранспорту. Для порівняння, податки при імпорті бензинових авто склали понад 13 млрд грн, дизельних — 7,7 млрд грн, а гібридів — 5,5 млрд грн. Загалом за п’ять місяців митні надходження від імпорту авто склали 26,7 млрд грн», — йдеться у повідомленні.

З яких країн ввозять

З початку 2025 року легкові автомобілі ввозили з понад 50 країн, однак беззаперечними лідерами є:

  • США — 69 тис. (38% від загальної кількості імпортованих);
  • Польща — 22,3 тис. (12%);
  • Німеччина — 20,4 тис. (11%).

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Сукупно з цих країн імпортовано майже 111,7 тисяч авто, тобто понад 60% від загальної кількості. США домінують у сегменті бензинових авто й електромобілів. Німеччина й Польща утримують лідерство в дизелі.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

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0
neverice
neverice
18 червня 2025, 18:05
#
І важлива деталь — кожна імпортована ДВЗ машина потребує ще додаткові $1000 щороку на імпорт палива.
100 тис бензинових машин завезли цього року, $100 млн віддали наступного на бензин умовній Польщі. Яка в свою чергу віддали їх якійсь нафтовій країні. І так щороку. За десять років служби цих машин віддамо мільярд доларів. І це тільки імпорт за пів року.
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