У минулому місяці українці придбали 6,2 тис. ввезених з-за кордону вживаних легковиків віком до 5 років. Про це повідомляє Укравтопром.
17 червня 2025, 11:33
Вживані авто віком до 5 років: які моделі популярні в Україні
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Авторинок вживаних авто
Впродовж травня український автопарк поповнили 22 тис. легковиків з пробігом. Отже, авто віком до 5 років становили 28% цієї кількості.
Найбільшу частку в цьому сегменті імпортованих легковиків охопили електромобілі — 46%. Далі йдуть: бензинові авто — 36%, гібридні — 10%, дизельні — 6%, авто з ГБО — 2%.
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Популярні моделі в Україні
- Tesla Model Y — 544 од.;
- Tesla Model 3 — 318 од.;
- Nissan Rogue — 230 од.;
- Kia Niro — 215 од.;
- Mazda CX5 — 207 од.;
- Hyundai Kona — 172 од.;
- Chevrolet Bolt — 147 од.;
- VW Tiguan — 147 од.;
- Ford Escape — 110 од.;
- Audi E-Tron Sportback — 108 од.
Джерело: Мінфін
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