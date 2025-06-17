Вживані авто віком до 5 років: які моделі популярні в Україні

У минулому місяці українці придбали 6,2 тис. ввезених з-за кордону вживаних легковиків віком до 5 років. Про це повідомляє Укравтопром.

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Авторинок вживаних авто

Впродовж травня український автопарк поповнили 22 тис. легковиків з пробігом. Отже, авто віком до 5 років становили 28% цієї кількості.

Найбільшу частку в цьому сегменті імпортованих легковиків охопили електромобілі — 46%. Далі йдуть: бензинові авто — 36%, гібридні — 10%, дизельні — 6%, авто з ГБО — 2%.

Читайте також: В Україні різко подорожчало пальне: які цифри незабаром побачимо на стелах АЗС

Популярні моделі в Україні