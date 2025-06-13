Удари Ізраїлю по Ірану спричинили обвал світових фондових ринків

Фондові ринки Азії зазнали значного падіння в п’ятницю, а ф’ючерси на Волл-стріт пішли вниз після військового удару Ізраїлю по Ірану, що спонукало інвесторів шукати безпечні активи, зокрема золото та швейцарський франк. Про це 13 червня повідомляє Reuters, передає Мінфін.

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Реакція ринків та ціни на золото

Золото зросло на 1,5%, сягнувши $3 434 за унцію і наблизившись до рекордного максимуму $3 500,05, зафіксованого у квітні. Ф’ючерси на S&P 500 упали на 1,7%, на Nasdaq — на 1,8%, пан'європейський STOXX 50 — на 1,6%. У Азії Nikkei знизився на 1,3%, KOSPI — на 1,1%, Hang Seng — на 0,8%.

Події та заяви сторін

Ізраїль запровадив надзвичайний стан, очікуючи ракетно-дронової відповіді від Ірану, назвавши удар превентивним у межах боротьби з іранською ядерною програмою. Іранські ЗМІ повідомили про загибель командувача Корпусу вартових ісламської революції Хоссейна Саламі, а ізраїльський чиновник додав, що серед жертв, ймовірно, є начальник генштабу Ірану та провідні ядерні вчені. Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що дії Ізраїлю були «односторонніми», і Вашингтон до них не причетний.

Динаміка валют і облігацій

На тлі невизначеності зросли ціни на американські держоблігації — прибутковість 10-річних паперів впала до місячного мінімуму 4,31%. Швейцарський франк додав 0,4%, сягнувши 0,8072 за долар, японська єна зросла на 0,3% до 143,12. Індекс долара піднявся на 0,5% до 98,131. Євро впало на 0,4% до $1,1538, частково втративши попереднє зростання на 0,9% до максимуму з жовтня 2021 року, а британський фунт знизився на 0,5% до $1,3554 після піку $1,3613.

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