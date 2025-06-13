Фондові ринки Азії зазнали значного падіння в п’ятницю, а ф’ючерси на Волл-стріт пішли вниз після військового удару Ізраїлю по Ірану, що спонукало інвесторів шукати безпечні активи, зокрема золото та швейцарський франк. Про це 13 червня повідомляє Reuters, передає Мінфін.
Удари Ізраїлю по Ірану спричинили обвал світових фондових ринків
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Реакція ринків та ціни на золото
Золото зросло на 1,5%, сягнувши $3 434 за унцію і наблизившись до рекордного максимуму $3 500,05, зафіксованого у квітні. Ф’ючерси на S&P 500 упали на 1,7%, на Nasdaq — на 1,8%, пан'європейський STOXX 50 — на 1,6%. У Азії Nikkei знизився на 1,3%, KOSPI — на 1,1%, Hang Seng — на 0,8%.
Події та заяви сторін
Ізраїль запровадив надзвичайний стан, очікуючи ракетно-дронової відповіді від Ірану, назвавши удар превентивним у межах боротьби з іранською ядерною програмою. Іранські ЗМІ повідомили про загибель командувача Корпусу вартових ісламської революції Хоссейна Саламі, а ізраїльський чиновник додав, що серед жертв, ймовірно, є начальник генштабу Ірану та провідні ядерні вчені. Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що дії Ізраїлю були «односторонніми», і Вашингтон до них не причетний.
Динаміка валют і облігацій
На тлі невизначеності зросли ціни на американські держоблігації — прибутковість 10-річних паперів впала до місячного мінімуму 4,31%. Швейцарський франк додав 0,4%, сягнувши 0,8072 за долар, японська єна зросла на 0,3% до 143,12. Індекс долара піднявся на 0,5% до 98,131. Євро впало на 0,4% до $1,1538, частково втративши попереднє зростання на 0,9% до максимуму з жовтня 2021 року, а британський фунт знизився на 0,5% до $1,3554 після піку $1,3613.
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