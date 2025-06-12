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12 червня 2025, 20:00

Головне за четвер: Історичний максимум євро, зростання цін на їжу та ринок житла Львова

Українці відмовляються від долара: чи варто робити ставку на євро

Свіжа фінансова статистика показує зниження інтересу громадян до долара і підвищення — до євро. Справді, євро зараз активно витісняє валюту янкі. Але чи варто робити ставку виключно на євровалюту? — Давайте розбиратися.

Курс євро вперше в історії перевищив 48 гривень

Національний банк знизив курс долара до гривні. Курс євро зріс більш ніж на 60 копійок і оновив історичний максимум. Офіційний курс євро на 13 червня становитиме 48,0825 гривень за 1 євро (+0,6263 грн). Попередній максимум було зафіксовано 22 квітня — 47,7653.

Ціновий моніторинг «Мінфіну»: наскільки реально зросла ціна на їжу у травні

Інфляція в Україні взяла нову висоту. За даними Держстату, у травні споживчі ціни зросли в річному обчисленні до 15,9%, що є одним із пікових значень за останні 23 місяці. У лідерах зростання знову харчові продукти. «Мінфін» традиційно розуміється на ситуації та порівнює підрахунки офіційної статистики з результатами власного моніторингу.

НБУ прокоментував пришвидшення інфляції у травні

У травні 2025 року інфляція пришвидшилася до 15,9% у річному вимірі. У місячному вимірі ціни зросли на 1,3%. Інфляція у травні зростала з випередженням прогнозу Національного банку, опублікованого в Інфляційному звіті за квітень 2025 року.

Ринок житла Львова: як змінюються ціни, попит і пропозиція

Протягом останніх трьох років ринок житлової нерухомості України зіткнувся з багатьма викликами: повітряними обстрілами, міграцією населення, дефіцитом кадрів, економічною нестабільністю. Порівняно з іншими регіонами, ситуація в містах на заході країни, зокрема у Львові, виглядає для девелоперів більш сприятливою. Як за цих умов розвивається їх бізнес, розповів керівник напряму консультаційних послуг у сфері нерухомості EY в Україні Ростислав Хома.

Джерело: Мінфін
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