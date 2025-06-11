НБУ прокоментував пришвидшення інфляції у травні

У травні 2025 року інфляція пришвидшилася до 15,9% у річному вимірі. У місячному вимірі ціни зросли на 1,3%. Інфляція у травні зростала з випередженням прогнозу Національного банку, опублікованого в Інфляційному звіті за квітень 2025 року. Про це повідомляє «Мінфін» з посиланням на пресслужбу НБУ .

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Зазначається, що відхилення від прогнозної траєкторії зумовлювалося насамперед стрімкішим подорожчанням сирих продуктів харчування внаслідок несприятливих погодних умов навесні й активного експорту продовольства.

«Фундаментальний інфляційний тиск був дещо слабшим, ніж очікувалося, однак залишався доволі стійким на тлі жвавого споживчого попиту та високих витрат бізнесу на сировину й оплату праці», — йдеться у повідомленні регулятора.

Темпи зростання цін на сирі продукти харчування пришвидшилися до 26,4%

Ціни на сирі продукти у травні стрімко зростали в річному вимірі. Так, суттєво пришвидшилося здорожчання свинини, курятини, яловичини, яєць, молока на тлі активного експорту, високих зовнішніх цін, підвищення собівартості виробництва та зниження поголів'я свиней та ВРХ.

Темпи зростання вартості яблук, кісточкових, ягід та окремих тепличних овочів значно підвищилися внаслідок затримки надходження врожаю та зниження врожайності через похолодання та заморозки. Швидше дорожчали риба, крупи, борошно та соняшникова олія.

Базова інфляція пришвидшилася до 12,3%

Подорожчання оброблених продовольчих товарів у травні пришвидшилося до 18%. Темпи зростання цін на хліб, м'ясопродукти, деяку молочну продукцію (зокрема сири, сметану, вершки) та безалкогольні напої підвищилися під впливом здорожчання продовольчої сировини та подальшого збільшення витрат підприємств на оплату праці.

Темпи зростання вартості непродовольчих товарів не змінилися (3,8% р/р), залишаючись помірними з огляду на збереження стійкої ситуації на валютному ринку.

Інфляція послуг залишилася на незмінно високому рівні (14,6% р/р), відображаючи подальше зростання заробітних плат і стійкий споживчий попит. Порівняно з квітнем швидше зростала вартість послуг ресторанів та готелів, послуг з особистого догляду, амбулаторних послуг. Натомість уповільнилося зростання цін на транспортні, страхові та фінансові послуги, а також послуги з відпочинку та культури.

Адміністративно регульовані ціни зросли на 19,8%

Швидше підвищення вартості окремої підакцизної продукції зумовлювалося подальшим зростанням виробничих витрат, податковими змінами для виробників та імпортерів тютюнової продукції, а також посиленням заходів боротьби з тіньовою пропозицією. Темпи зростання вартості фармацевтичної продукції, медичних товарів і обладнання пригальмували на тлі певного зміцнення гривні до долара США.

Темпи зростання цін на пальне сповільнилися до 1,2%

У травні зростання цін на пальне очікувано сповільнилося порівняно з квітнем з огляду на здешевлення імпорту, надлишок дизпалива та автогазу на внутрішньому ринку і конкуренцію між мережами АЗС у бензиновому сегменті.

Прогноз

Інфляція навесні очікувано зростала, однак, за оцінками НБУ, у травні вже сягнула цьогорічного максимуму. Надалі очікується її сповільнення за широким спектром товарів і послуг.

Цьому, зокрема, має посприяти розширення пропозиції продовольства на тлі надходження нових урожаїв.

Крім того, сповільненню інфляції сприятимуть ліпша, ніж торік, ситуація в енергетиці, зменшення світових цін на нафту й послаблення зовнішнього цінового тиску, а також подальший вплив заходів монетарної політики НБУ.

«Значний статистичний ефект матиме й торішня висока база порівняння адміністративно-регульованих цін, зокрема через одноразове підвищення тарифів на електроенергію в червні 2024 року», — додали у Нацбанку.