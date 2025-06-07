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7 червня 2025, 16:06

Канада продовжила безмитний режим для українських товарів

Канада продовжила дію наказу про звільнення українських товарів від мит ще на один рік, до 9 червня 2026 року. Про це оголосив міністр фінансів Канади Франсуа-Філіп Шампань, повідомляє «Мінфін» з посиланням на публікацію канадського уряду.

Канада продовжила дію наказу про звільнення українських товарів від мит ще на один рік, до 9 червня 2026 року.
Фото: pixabay.com

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Це рішення — продовження домовленостей, яких країни «Великої сімки» (G7) досягли минулого місяця в Банфі, Альберта. Тоді міністри фінансів і голови центробанків одноголосно підтримали Україну.

«Канада підтвердила свою підтримку справедливого та тривалого миру в Україні, в тому числі через військову, фінансову та гуманітарну допомогу. Сьогоднішнє оголошення зміцнює ці зобов'язання, допомагаючи підтримувати економіку України, та демонструє рішучість Канади стояти пліч-о-пліч з Україною стільки, скільки буде потрібно», — заявив міністр фінансів Канади.

З моменту запровадження наказу про звільнення від мит 9 червня 2022 року, Канада імпортувала з України товарів на суму понад 35 мільйонів канадських доларів ($25,6 млн), при цьому сума скасованих митних зборів склала 8,5 мільйонів канадських доларів ($6,2 млн).

Очікується, що продовження дії наказу з 10 червня 2025 року по 9 червня 2026 року дозволить Україні заощадити ще приблизно 1,2 мільйона канадських доларів ($876,5 тис.) на митних зборах.

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Допомога від Канади

З лютого 2022 року Канада виділила понад 8 мільярдів канадських доларів ($5,8 млрд) на різнобічну підтримку України, що включає фінансову, гуманітарну, військову допомогу, а також імміграційні заходи для українців, які рятуються від російської агресії.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що ЄС продовжив «торговельний безвіз» для заліза та сталі з України на три роки.

Єврокомісія також оголосила обсяги квот на українську агропродукцію після скасування торговельних пільг.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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