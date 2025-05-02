Канада відкрила ринок для імпорту яєць з України

Канадське агентство інспекції харчових продуктів (CFIA) офіційно погодило сертифікат на експорт яєць з України до Канади. Про це заявили у посольстві України в Канаді.

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Зазначається, що це рішення — результат спільних зусиль між Міністерством закордонних справ України, посольством України в Канаді та Держпродспоживслужбою.

«Відкриття нових ринків для української продукції - це частина нашої стратегії підтримки економіки під час війни, зміцнення присутності українського бізнесу у світі та популяризації української продукції як якісної, безпечної та конкурентоспроможної», — йдеться у повідомленні.

У відомстві висловили сподівання, що вже незабаром українські яйця з’являться на поличках канадських супермаркетів.