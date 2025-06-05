ЄС продовжив «торговельний безвіз» для заліза та сталі з України на три роки

Рада Європейського Союзу продовжила «торговельний безвіз» для українського заліза та сталі. Це рішення ухвалили для підтримки економіки України в умовах повномасштабного вторгнення рф. Про це повідомляє «Мінфін» з посиланням на пресслужбу Європейської ради.

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«Метою (продовження „торговельного безвізу“, — ред.) є полегшення викликів, з якими стикаються українські виробники та експортери внаслідок війни», — йдеться у повідомленні.

Однак Комісія зможе ухвалити імплементаційний акт про призупинення дії цього регламенту для певних товарів на термін до дванадцяти місяців.

Призупинення буде запроваджене в разі, якщо імпорт цих товарів з України зросте до рівня, який завдає суттєвої шкоди або створює загрозу шкоди промисловості Євросоюзу, що виробляє аналогічну або прямо конкуруючу продукцію.

Регламент набуде чинності 6 червня та застосовуватиметься протягом трьох років.

Передісторія

З 2018 року ЄС застосовує захисні заходи щодо імпорту певних видів заліза та сталі, щоб захистити своїх виробників від глобального надлишку потужностей.

В рамках підтримки України під час повномасштабного вторгнення, країну звільнили від цих заходів.